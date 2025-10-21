خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ اکتبر روز جهانی لامپ است

۲۱ اکتبر روز جهانی لامپ است
کد خبر : 1702975
لینک کوتاه کپی شد.

۲۱ اکتبر روز جهانی لامپ است، یادآور روشن شدن نخستین لامپ رشته‌ای توسط توماس ادیسون در سال ۱۸۷۹؛ نقطه عطفی در تاریخ فناوری و زندگی بشر.

چرا ۲۱ اکتبر روز لامپ است؟

در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۸۷۹، توماس ادیسون موفق شد نخستین لامپ رشته‌ای پایدار را روشن کند. این اختراع نه تنها یک دستاورد فنی بود، بلکه آغازگر عصری جدید در روشنایی، صنعت، آموزش، و زندگی روزمره انسان‌ها شد.

اختراع لامپ رشته‌ای توسط ادیسون

پیش از لامپ‌های الکتریکی، مردم از شمع، چراغ‌های نفتی و گازی استفاده می‌کردند که پرهزینه، خطرناک و ناکارآمد بودند.

ادیسون و تیمش بیش از ۶۰۰۰ ماده مختلف را برای رشته لامپ آزمایش کردند تا به ماده‌ای برسند که دوام بالا و تابش مناسب داشته باشد.

لامپ ادیسون با مصرف انرژی کمتر و عمر طولانی‌تر نسبت به نمونه‌های قبلی، به سرعت فراگیر شد.

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی لامپ

اختراع لامپ، مرزهای شب و روز را در زندگی انسان‌ها تغییر داد؛ کار، مطالعه، و فعالیت‌های اجتماعی دیگر محدود به نور روز نبودند.

شهرها روشن شدند، امنیت شبانه افزایش یافت، و فرهنگ شب‌زی شکل گرفت.

لامپ به نماد نوآوری، روشنی، و امید تبدیل شد؛ حتی در ادبیات و هنر، اغلب به عنوان استعاره‌ای برای ایده‌های نو به کار می‌رود.

لامپ‌های امروزی: از رشته‌ای تا LED

پس از لامپ‌های رشته‌ای، فناوری‌های جدیدی مانند فلورسنت، هالوژن، و LED توسعه یافتند که بهره‌وری انرژی بالاتری دارند.

امروزه لامپ‌ها نه تنها برای روشنایی، بلکه برای نورپردازی هنری، درمانی، و صنعتی نیز استفاده می‌شوند.

نماد روشنایی در فرهنگ جهانی

روز لامپ فرصتی است برای یادآوری ارزش نور در زندگی انسان‌ها، و تجلیل از نوآورانی که جهان را روشن‌تر کردند. این روز می‌تواند الهام‌بخش باشد برای تفکر خلاق، نوآوری، و قدردانی از فناوری‌هایی که زندگی ما را متحول کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ