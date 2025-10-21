قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۲۹ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
289,660
|
بالاترین قیمت روز
|
299,390
|
پایین ترین قیمت روز
|
289,640
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
5.760
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.18
|
نرخ بازگشایی بازار
|
295,970
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۹ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
295,060
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.86
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
5.400