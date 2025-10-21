خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۹ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۹ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,876

دلار (بازار آزاد)

1,064,200

یورو (صرافی بانک ملی)

844,204

یورو (بازار آزاد)

1,239,900

درهم امارات

289,660

پوند انگلیس

1,427,200

لیر ترکیه

25,300

فرانک سوئیس

1,343,200

یوان چین

149,400

ین ژاپن

706,320

وون کره جنوبی

750

دلار کانادا

758,300

دلار استرالیا

693,100

دلار نیوزیلند

611,600

دلار سنگاپور

823,400

روپیه هند

12,120

روپیه پاکستان

3,788

دینار عراق

798

پوند سوریه

81

افغانی

16,470

کرون دانمارک

166,000

کرون سوئد

113,200

کرون نروژ

106,000

ریال عربستان

284,010

ریال قطر

283,300

ریال عمان

2,763,400

دینار کویت

3,482,500

دینار بحرین

2,822,000

رینگیت مالزی

251,900

بات تایلند

32,660

دلار هنگ کنگ

136,900

روبل روسیه

13,300

منات آذربایجان

627,700

درام ارمنستان

2,780

لاری گرجستان

392,700

سوم قرقیزستان

12,170

سامانی تاجیکستان

117,000

منات ترکمنستان

303,600
انتهای پیام/
