تصاویری از اشیایی که در موزه لوور دزدیده شد
وزیر فرهنگ فرانسه در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که هشت قطعه جواهر «با ارزش میراثی غیرقابل تخمین»، از جمله تاج و دو گردنبند ملکه اوژنی، صبح یکشنبه در موزه لوور به سرقت رفتهاند.
موزه لوور فرانسه که بزرگترین و البته پربازدیدترین موزه جهان است دیروز صبح ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. این نوع سرقت که بسیار سریع و به گفته وزیر فرهنگ ۴ و به گفته وزیر کشور فرانسه ۷ دقیقه صورت گرفت، فرانسه را از حیث نوع عملیات و اهمیت و ارزش اقلام به سرقت رفته، شوکه کرد.
موزه لوور در گزارشی جزئیات اشیای به سرقت رفته را که به ناپلئون و همسرش ملکه اوژنی تعلق داشتند، اعلام کرد:
ابتدا، مجموعه یاقوت کبود سریلانکایی، الماس و طلا متعلق به ملکه ماری آملی و ملکه اورتنس وجود دارد. این مجموعه شامل یک تاج، گردنبند و یک جفت گوشواره بود. لویی فیلیپ، پادشاه فرانسه از ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸، این مجموعه را برای همسرش در نظر گرفت. او آن را در سال ۱۸۲۱، زمانی که هنوز دوک اورلئان بود، به دست آورده بود. کل این مجموعه، حداقل تا حدی، ترمیم و دوباره مونتاژ شده است.
ماری آملی این مجموعه را در پرتره خود که در سال ۱۸۳۶ کشیده شده است، به گردن دارد که با دو سنجاق سینه کوچک و یک سنجاق سینه بزرگ کامل شده است.
یاقوتهای کبود با الماسهایی که در قابهای طلایی قرار گرفتهاند، احاطه شدهاند. سفارشدهنده و خالق (یا خالقان، با توجه به اضافات و تغییرات متوالی) این مجموعه ناشناخته هستند، اما این مجموعه نشانی مهم از جواهرات پاریسی است. این مجموعه در سال ۱۹۸۵ توسط دولت فرانسه از مجموعه خاندان اورلئان خریداری شد.
سرویس زمرد
سرویس زمرد ماری لوئیز، همسر دوم ناپلئون اول. این سرویس شامل یک گردنبند و یک جفت گوشواره است که با ۳۸ زمرد، شامل ۱۰ زمرد گلابی شکل، ۱۱۴۶ الماس، طلا و نقره تزئین شده است. در ابتدا، یک تاج و یک شانه نیز وجود داشت که همگی به مناسبت ازدواج ماری لوئیز از هابسبورگ-لورن، دوشس اعظم اتریش، در سال ۱۸۱۰ به او اهدا شده بود.
این سرویس بدون الماسهای تاج آن پس از مرگ ماری لوئیز در سال ۱۸۴۷ به حاکم در توسکانی (ایتالیا) منتقل شد. سنگهای تاج پس از سال ۱۹۶۶ به صورت جداگانه فروخته شدند و شانه اصلاح شد، گردنبند و جفت گوشواره در وضعیت اولیه خود قرار دارند.
این اثر در سال ۲۰۰۴ توسط دولت و با مشارکت صندوق میراث فرهنگی و انجمن دوستداران موزه لوور خریداری شد.
یک تاج، یک سنجاق سینه و یک پاپیون بزرگ
تاخ ملکه اوژنی مربوط به سال ۱۸۵۵. این تاج شامل دو الماس از ۱۸ الماس قلبی شکل است که از کاردینال مازارن برای لویی چهاردهم به ارث گذاشته شده است. تاج مروارید ملکه نیز مفقود شده است. قدمت آن به سال ۱۸۵۳ برمیگردد و اثر الکساندر-گابریل لمونیه است.
در نهایت، پاپیون بزرگ رولباسی اوژنی این لیست را تکمیل میکند. فرانسوا کرامر این آبشار از الماسهای تراش خورده و برلیان را که بر روی نقره آبکاری شده با طلا قرار گرفتهاند، بین سالهای ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۴ خلق کرد.
مشهورترین سرقت از موزه لوور به سال ۱۹۱۱ باز میگردد که یک سارق پرتره مونا لیزا اثر معروف لئوناردو داوینچی را از قاب خود خارج کرد اما دو سال بعد مجبور به بازگرداندن آن شد. با این حال چند دهه بعد در سال ۱۹۵۶ یکی از بازدیدکنندگان به طرف تابلوی مونالیزا که مشهورترین اثر نقاشی جهان است سنگ انداخت که باعث آسیب دیدگی رنگ در بازوی چپ این پرتره شد. این اتفاق باعث شد که این اثر هنری از آن پس در پشت شیشه های ضد گلوله نگهداری شود.
در سال های اخیر، موزه لوور با جمعیت زیاد بازدیدکنندگان مواجه بوده که در سال ۲۰۲۴ به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید.