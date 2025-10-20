کوکی رژیمی با جو دوسر پرک

کوکی های رژیمی معمولا دارای مواد مغذی هستند که به شما انرژی پایدار می دهند. کوکی جو دوسر پرک به علت وجود جو که غنی از فیبر و پروتئین است موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش شما می شود و احساس سیری طولانی مدتی می دهد. همچنین به علت وجود فیبر می تواند به تنظیم قند خون شما نیز کمک کند.

مواد اولیه

موز بزرگ۲ عدد

جو دوسرپرک ۱۲۰ گرم

گردو ۵۰ گرم

خرما ۵۰ گرم

شکلات تلخ چیپسی ۵۰ گرم

دارچین نصف قاشق چای خوری

طرز تهیه

ابتدا دو عدد موز را با چنگال له می کنیم.

در ادامه به آن جو دو سرک اضافه می کنیم.

گردوها را نیز با چاقو ریز خرد می کنیم البته تا اندازه ای که زیر دندان حس شود. و به ترکیب موز و جو اضافه می کنیم.

هسته خرماها را نیز جدا و آنها را خرد می کنیم و همراه با شکلات های چیپسی به مواد کوکی اضافه می کنیم.

در آخر هم نصف قاشق چای خوری دارچین می ریزیم و مواد را خوب با هم ترکیب می کنیم.

به اندازه یک اسکوپ بستنی از مواد بر می داریم و با دست گرد می کنیم و داخل سینی فر می گذاریم. البته حتما از قبل داخل سینی فر را یک کاغذ روغنی پهن کنید.

وقتی همه کوکی ها را داخل سینی چیدیم کمی با دست روی آنها را فشار می دهیم تا پهن شوند و به آنها فرم می دهیم.

کوکی ها را داخل فر با دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه قرار می دهیم تا بپزند.

وقتی خوب پختند از فر در می آوریم و اجازه می دهیم تا خنک شوند و بعد از کاغذ جدا می کنیم. اگر داغ داغ جدا کنید به خاطر بافت نرمی که دارد ممکن است شکل و فرم خود را از دست بدهد.

این کوکی ها چون روغن و کره ندارند ممکن است کمی به کاغذ روغنی بچسبند که خیلی مهم نیست و سعی کنید با حوصله آنها را از کاغذ جدا کنید. نوش جان.

منبع همشهری

انتهای پیام/