آتنه فقیه نصیری همبازی جواد عزتی در «وحشی ۲» شد/ بازگشت لیلی «خانه سبز» به نمایش خانگی

آتنه فقیه‌نصیری بازیگر سینما و تلویزیون به جمع بازیگران فصل دوم «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی پیوست و با جواد عزتی همبازی شد.

«وحشی» از جمله سریال های شبکه نمایش خانگی بود که با اقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد.

«وحشی» اقتباسی از زندگی علی اشرف است و داستان زندگی کارگری را روایت می‌کند که پس از یک‌ اتفاق، زندگی اش دگرگون می‌شود. بازیگران اصلی این مجموعه جواد عزتی و نگار جواهریان هستند.

هومن سیدی پیش از «وحشی»، سریال موفق «قورباغه» را در شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرد.

فقیه نصیری در رشته زبان اسپانیایی در دانشگاه آزاد تحصیل کرد و با بازی در نقش اصلی مجموعه «خاله سارا»(۱۳۷۱) و «خانه سبز»(۱۳۷۵) به شهرت رسید.

فقیه‌نصیری نخستین فیلم سینمایی خود را در تابستان ۱۳۶۸ با نام «جیب‌برها به بهشت نمی روند» (ابوالحسن داودی) بازی کرد و مورد توجه بسیاری از کارگردانان قرار گرفت.

«لیسانسه‌ها»، «شمعدونی»، «شیدایی»، «خسته‌دلان»، «مدار صفر درجه» و ... از جمله مجموعه‌هایی است که فقیه‌نصیری در آنها ایفای نقش داشته است.

