آتنه فقیه نصیری همبازی جواد عزتی در «وحشی ۲» شد/ بازگشت لیلی «خانه سبز» به نمایش خانگی

آتنه فقیه نصیری همبازی جواد عزتی در «وحشی ۲» شد/ بازگشت لیلی «خانه سبز» به نمایش خانگی
آتنه فقیه‌نصیری که با «لیلی» در مجموعه تلویزیونی «خانه سبز» از بیژن بیرنگ به شهرت رسید و در سال‌های اخیر با «شهرزاد ۲» و «عقرب عاشق» به نمایش خانگی راه پیدا کرد، با ایفای نقش در فصل دوم «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی یک مجموعه دیگر را به کارنامه نمایش خانگی‌اش اضافه کرد.

آتنه فقیه‌نصیری بازیگر سینما و تلویزیون به جمع بازیگران فصل دوم «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی پیوست و با جواد عزتی همبازی شد.

«وحشی» از جمله سریال های شبکه نمایش خانگی بود که با اقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد.

«وحشی» اقتباسی از زندگی علی اشرف است و داستان زندگی کارگری را روایت می‌کند که پس از یک‌ اتفاق، زندگی اش دگرگون می‌شود. بازیگران اصلی این مجموعه جواد عزتی و نگار جواهریان هستند.

هومن سیدی پیش از «وحشی»، سریال موفق «قورباغه» را در شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرد.

فقیه نصیری در رشته زبان اسپانیایی در دانشگاه آزاد تحصیل کرد و با بازی در نقش اصلی مجموعه «خاله سارا»(۱۳۷۱) و «خانه سبز»(۱۳۷۵) به شهرت رسید.

فقیه‌نصیری نخستین فیلم سینمایی خود را در تابستان ۱۳۶۸ با نام «جیب‌برها به بهشت نمی روند» (ابوالحسن داودی) بازی کرد و مورد توجه بسیاری از کارگردانان قرار گرفت.

«لیسانسه‌ها»، «شمعدونی»، «شیدایی»، «خسته‌دلان»، «مدار صفر درجه» و ... از جمله مجموعه‌هایی است که فقیه‌نصیری در آنها ایفای نقش داشته است.

