۲۰ اکتبر روز جهانی پوکی استخوان است
۲۰ اکتبر، روز جهانی پوکی استخوان، فرصتی برای آگاهیبخشی درباره یکی از بیماریهای خاموش و شایع استخوانی است که میلیونها نفر در سراسر جهان را تهدید میکند. این روز با شعار «بیتوجهی به سلامت استخوانها را متوقف کنیم» برگزار میشود.
پوکی استخوان (Osteoporosis) بیماریای است که در آن تراکم و کیفیت استخوانها کاهش مییابد، بهطوریکه استخوانها شکننده و مستعد شکستگی میشوند. این بیماری اغلب بدون علامت است تا زمانی که شکستگی رخ دهد، و به همین دلیل «بیماری خاموش» نامیده میشود.
تاریخچه روز جهانی پوکی استخوان
نخستینبار در ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶ توسط انجمن ملی پوکی استخوان انگلستان و با حمایت کمیسیون اروپا برگزار شد.
از سال ۱۹۹۷، بنیاد بینالمللی پوکی استخوان (IOF) مسئولیت برگزاری این روز را بر عهده گرفت.
در سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، سازمان جهانی بهداشت نیز بهعنوان حامی مالی این روز فعالیت کرد.
وضعیت در ایران
بر اساس آمار رسمی، ۳۸٪ زنان و ۲۵٪ مردان بالای ۵۰ سال در ایران به پوکی استخوان مبتلا هستند.
از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال، یک نفر و از هر ۵ مرد، یک نفر دچار شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان میشود.
کمتحرکی، تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات و یائسگی زودرس از عوامل اصلی ابتلا هستند.
علائم و پیشگیری
علائم اولیه ممکن است شامل درد کمر، کاهش قد، و تغییر در وضعیت بدن باشد.
برای پیشگیری:
مصرف کافی کلسیم و ویتامین D
فعالیت بدنی منظم بهویژه ورزشهای تحمل وزن
ترک دخانیات و الکل
انجام تست تراکم استخوان در سنین بالا، بهویژه برای زنان یائسه.