۲۰ اکتبر روز جهانی پوکی استخوان است

پوکی استخوان (Osteoporosis) بیماری‌ای است که در آن تراکم و کیفیت استخوان‌ها کاهش می‌یابد، به‌طوری‌که استخوان‌ها شکننده و مستعد شکستگی می‌شوند. این بیماری اغلب بدون علامت است تا زمانی که شکستگی رخ دهد، و به همین دلیل «بیماری خاموش» نامیده می‌شود.

تاریخچه روز جهانی پوکی استخوان

نخستین‌بار در ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶ توسط انجمن ملی پوکی استخوان انگلستان و با حمایت کمیسیون اروپا برگزار شد.

از سال ۱۹۹۷، بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان (IOF) مسئولیت برگزاری این روز را بر عهده گرفت.

در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، سازمان جهانی بهداشت نیز به‌عنوان حامی مالی این روز فعالیت کرد.

وضعیت در ایران

بر اساس آمار رسمی، ۳۸٪ زنان و ۲۵٪ مردان بالای ۵۰ سال در ایران به پوکی استخوان مبتلا هستند.

از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال، یک نفر و از هر ۵ مرد، یک نفر دچار شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان می‌شود.

کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات و یائسگی زودرس از عوامل اصلی ابتلا هستند.

علائم و پیشگیری

علائم اولیه ممکن است شامل درد کمر، کاهش قد، و تغییر در وضعیت بدن باشد.

برای پیشگیری:

مصرف کافی کلسیم و ویتامین D

فعالیت بدنی منظم به‌ویژه ورزش‌های تحمل وزن

ترک دخانیات و الکل

انجام تست تراکم استخوان در سنین بالا، به‌ویژه برای زنان یائسه.

