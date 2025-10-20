۲۰ اکتبر روز جهانی کارکنان برج مراقبت پرواز است
۲۰ اکتبر، روز جهانی کارکنان برج مراقبت پرواز، فرصتی برای قدردانی از قهرمانان خاموش آسمانهاست؛ کسانی که با دقت، آرامش و تخصص، ایمنی میلیونها مسافر را تضمین میکنند.
روز جهانی کارکنان برج مراقبت پرواز هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار میشود تا نقش حیاتی و حساس متخصصان کنترل ترافیک هوایی را یادآوری کند. این افراد، با چشمانی همیشه بیدار و ذهنی متمرکز، مسئول هدایت ایمن هواپیماها در فضای پرتنش آسمان هستند؛ از لحظه برخاستن تا فرود، از عبورهای بینالمللی تا پروازهای داخلی.
هدف این روز چیست؟
تقدیر از تلاشهای بیوقفه کارکنان برج مراقبت پرواز که در شرایط سخت و پر استرس، ایمنی پروازها را تضمین میکنند.
افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت این شغل در صنعت هوانوردی.
تشویق جوانان به ورود به این حرفه تخصصی و حمایت از آموزشهای مرتبط.
وظایف کارکنان برج مراقبت پرواز
هدایت هواپیماها در مسیرهای هوایی مشخص.
هماهنگی با خلبانان برای جلوگیری از برخورد و حفظ فاصله ایمن.
مدیریت شرایط اضطراری مانند تغییرات آبوهوایی یا نقص فنی.
همکاری با سایر بخشهای فرودگاه برای روانسازی عملیات پروازی.
ویژگیهای این شغل
دقت بالا: کوچکترین اشتباه میتواند فاجعهبار باشد.
تمرکز مداوم: هیچ لحظهای برای غفلت وجود ندارد.
استرس زیاد: بهویژه در ساعات اوج پرواز یا شرایط بحرانی.
دانش فنی و زبان انگلیسی: برای ارتباط مؤثر با خلبانان و مراکز بینالمللی.