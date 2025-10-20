۲۰ اکتبر روز جهانی تنبل است

روز جهانی اسلاث یا تنبل هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی درباره حیوان تنبل، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها و تأکید بر نقش مهم‌شان در حفظ تعادل جنگل‌های بارانی است.

اسلاث کیست؟

اسلاث یا تنبل، پستانداری درخت‌زی از جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی است. این موجودات به خاطر حرکات بسیار کند، چهره آرام و زندگی درختی معروف‌اند. آن‌ها بیشتر وقت خود را در میان شاخه‌ها می‌گذرانند، از برگ‌ها تغذیه می‌کنند و به ندرت از درخت پایین می‌آیند.

چرا روز جهانی اسلاث مهم است؟

حفاظت از گونه‌ها: بسیاری از گونه‌های اسلاث در معرض خطر انقراض هستند به دلیل نابودی جنگل‌ها، شکار غیرقانونی و تغییرات اقلیمی.

نقش اکولوژیکی: اسلاث‌ها با تغذیه از برگ‌ها و حرکت آهسته‌شان، به حفظ تعادل زیستی جنگل‌ها کمک می‌کنند.

آگاهی‌بخشی: این روز فرصتی است برای آموزش مردم درباره اهمیت تنوع زیستی و لزوم حفاظت از آن.

