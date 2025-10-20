خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ اکتبر روز جهانی تنبل است

۲۰ اکتبر روز جهانی تنبل است
کد خبر : 1702433
لینک کوتاه کپی شد.

۲۰ اکتبر، روز جهانی اسلاث یا تنبل (Sloth)، فرصتی برای شناخت و حفاظت از یکی از کندترین و دوست‌داشتنی‌ترین پستانداران جهان است. این روز به آگاهی‌بخشی درباره اهمیت تنبل‌ها در اکوسیستم و تهدیداتی که با آن مواجه‌اند اختصاص دارد.

روز جهانی اسلاث یا تنبل هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی درباره حیوان تنبل، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها و تأکید بر نقش مهم‌شان در حفظ تعادل جنگل‌های بارانی است.

اسلاث کیست؟

اسلاث یا تنبل، پستانداری درخت‌زی از جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی است. این موجودات به خاطر حرکات بسیار کند، چهره آرام و زندگی درختی معروف‌اند. آن‌ها بیشتر وقت خود را در میان شاخه‌ها می‌گذرانند، از برگ‌ها تغذیه می‌کنند و به ندرت از درخت پایین می‌آیند.

چرا روز جهانی اسلاث مهم است؟

حفاظت از گونه‌ها: بسیاری از گونه‌های اسلاث در معرض خطر انقراض هستند به دلیل نابودی جنگل‌ها، شکار غیرقانونی و تغییرات اقلیمی.

نقش اکولوژیکی: اسلاث‌ها با تغذیه از برگ‌ها و حرکت آهسته‌شان، به حفظ تعادل زیستی جنگل‌ها کمک می‌کنند.

آگاهی‌بخشی: این روز فرصتی است برای آموزش مردم درباره اهمیت تنوع زیستی و لزوم حفاظت از آن.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ