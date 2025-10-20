خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ ژوئیه روز جهانی پریدن است

۲۰ ژوئیه روز جهانی پریدن است
کد خبر : 1702430
لینک کوتاه کپی شد.

۲۰ ژوئیه، روز جهانی پریدن، نمادی از اتحاد جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. در این روز، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هم‌زمان می‌پرند تا نشان دهند که با همکاری می‌توان تأثیرگذار بود.

روز جهانی پریدن (World Jump Day) هر ساله در ۲۰ ژوئیه برگزار می‌شود و هدفی فراتر از یک حرکت فیزیکی دارد. این روز نمادین، با الهام از دغدغه‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، مردم سراسر جهان را به مشارکت در یک حرکت جمعی دعوت می‌کند: پریدن هم‌زمان برای تغییر مدار زمین و کاهش اثرات گرمایش جهانی.

فلسفه پشت روز جهانی پریدن

ایده اصلی این روز از یک پروژه هنری و علمی آغاز شد که ادعا می‌کرد اگر تعداد زیادی از مردم در نیم‌کره غربی زمین به‌طور هم‌زمان بپرند، می‌توانند به‌صورت نمادین مدار زمین را تغییر دهند و اثرات گرمایش جهانی را کاهش دهند. هرچند این ادعا از نظر علمی اثبات نشده، اما پیام آن روشن است: همبستگی جهانی برای حفاظت از سیاره زمین.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ