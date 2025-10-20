۲۰ ژوئیه روز جهانی پریدن است
۲۰ ژوئیه، روز جهانی پریدن، نمادی از اتحاد جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. در این روز، میلیونها نفر در سراسر جهان همزمان میپرند تا نشان دهند که با همکاری میتوان تأثیرگذار بود.
روز جهانی پریدن (World Jump Day) هر ساله در ۲۰ ژوئیه برگزار میشود و هدفی فراتر از یک حرکت فیزیکی دارد. این روز نمادین، با الهام از دغدغههای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی، مردم سراسر جهان را به مشارکت در یک حرکت جمعی دعوت میکند: پریدن همزمان برای تغییر مدار زمین و کاهش اثرات گرمایش جهانی.
فلسفه پشت روز جهانی پریدن
ایده اصلی این روز از یک پروژه هنری و علمی آغاز شد که ادعا میکرد اگر تعداد زیادی از مردم در نیمکره غربی زمین بهطور همزمان بپرند، میتوانند بهصورت نمادین مدار زمین را تغییر دهند و اثرات گرمایش جهانی را کاهش دهند. هرچند این ادعا از نظر علمی اثبات نشده، اما پیام آن روشن است: همبستگی جهانی برای حفاظت از سیاره زمین.