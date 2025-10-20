۲۰ ژوئیه روز جهانی پریدن است

روز جهانی پریدن (World Jump Day) هر ساله در ۲۰ ژوئیه برگزار می‌شود و هدفی فراتر از یک حرکت فیزیکی دارد. این روز نمادین، با الهام از دغدغه‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، مردم سراسر جهان را به مشارکت در یک حرکت جمعی دعوت می‌کند: پریدن هم‌زمان برای تغییر مدار زمین و کاهش اثرات گرمایش جهانی.

فلسفه پشت روز جهانی پریدن

ایده اصلی این روز از یک پروژه هنری و علمی آغاز شد که ادعا می‌کرد اگر تعداد زیادی از مردم در نیم‌کره غربی زمین به‌طور هم‌زمان بپرند، می‌توانند به‌صورت نمادین مدار زمین را تغییر دهند و اثرات گرمایش جهانی را کاهش دهند. هرچند این ادعا از نظر علمی اثبات نشده، اما پیام آن روشن است: همبستگی جهانی برای حفاظت از سیاره زمین.

