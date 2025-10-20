حالا نوبت شمخانی است؟
سناریوهای تخریب چهرههایی که نوعی از سرمایه هستند داستان امروز و دیروز نیست. هاشمیرفسنجانی سر سلسله این داستان است. ناطق نوری یکی دیگر از فصول آن. علی لاریجانی در سالهای اخیر درگیر همین تخریبها بود و حالا نوبت علی شمخانی است.
انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی از چند جهت قابل توجه و ارزیابی است.
نخست اینکه این فیلم انتشار نوعی حریم خصوصی زندگی یک شهروند است. البته این نقد از جانب بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی مطرح شده است که وقتی فضایی ایجاد میشود که حریم خصوصی زندگی افراد رعایت نمیشود بدون شک تقبیح انتشار حریم خصوصی چهرهای در سطح و سمت دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی نیز کارساز نیست.
این انتقاد تا اندازهای درست است؛ یعنی رویهای که بخواهد از تصاویر زندگی شخصی افراد استفاده ابزاری کند به خودی خود امری قبیح و زننده است حال این تصاویر متعلق به یک فعال سیاسی یا شهروند عادی باشد یا تصاویر خصوصی مراسم عروسی دختر علی شمخانی.
میتوان این نقد را طرح کرد با این ملاحظه که شمخانی هرگز در سمت و مسوولیت امنیتی نبوده است که از چنین رویههایی دفاع کند که حالا میدان تسویهحساب باز باشد و بگویند خود کرده را تدبیر نیست. شمخانی در میان بسیاری از چهرههای همصنف و همگروه خودش در مسائل سیاسی اعتدالگرا بوده و هست.
ممکن است بسیاری از ما به محتوا یا رویه برخی تصمیمات و مدیریت علی شمخانی در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی انتقاد داشته باشیم یا بخواهیم توضیحی از زبان او به دلیل ادای جملاتی چون باید دهه 70 به سراغ سلاح هستهای میرفتیم، بشنویم. شاید در منازعه و اختلاف نظر سیاسی شمخانی با روحانی یا اظهارات او درباره برجام و توافق هستهای همنظر با علی شمخانی نباشیم اما این موضوعات توجیهی برای ترور زرد او با انتشار تصاویری از زندگی شخصیاش نمیشود.
شمخانی حالا در گروهی از چهرههای نظامی و قدیمی کشور قرار گرفته است که به دلیل فرزندانش زیر ضرب رفته است. اینکه بخش زیادی از مردم یا سیاسیون به شورای نگهبان به دلیل رویهاش در بررسی صلاحیت علی لاریجانی انتقاد داشتند و اینکه زندگی دختر لاریجانی را ابزاری سیاسی برای حذف او میدانستند در ماجرای شمخانی نیز برقرار است.
شمخانی از چهرههای تاثیرگذار در دوران جنگ ایران و عراق بوده است. در سطوح مختلف امور نظامی و امنیتی فعالیت داشته و بدون شک تردیدی نیست که در برخی از تصمیمات یا موضعگیریهایش نیز جای نقد باز باشد. شمخانی دیکته نانوشته نیست که از نقد مبرا باشد و میتوان مثل هر زندگی سیاسی دیگری، مشی و رویه او را نیز مورد ارزیابی قرار داد اما بازی کردن در سناریویی که میتواند ترور دوم او باشد خالی از منطق و انصاف به نظر میرسد.