قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۲۸ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
295,060
|
بالاترین قیمت روز
|
297,210
|
پایین ترین قیمت روز
|
292,200
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.500
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.46
|
نرخ بازگشایی بازار
|
292,290
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۸ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
290,110
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.71
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
4.950