قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۲۸ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,763,000

طلای 18 عیار / 740

108,299,000

طلای ۲۴ عیار

146,352,000

طلای دست دوم

108,301,360

آبشده کمتر از کیلو

475,240,000

مثقال طلا

475,010,000

انس طلا

4,259.30

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,136,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,089,800,000

نیم سکه تک فروشی

588,600,000

ربع سکه تک فروشی

334,600,000

سکه گرمی تک فروشی

168,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,078,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

66,120,000

حباب سکه بهار آزادی

13,220,000

حباب نیم سکه

48,210,000

حباب ربع سکه

66,080,000

حباب سکه گرمی

35,730,000
