قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۸ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,763,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
108,299,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
146,352,000
|
طلای دست دوم
|
108,301,360
|
آبشده کمتر از کیلو
|
475,240,000
|
مثقال طلا
|
475,010,000
|
انس طلا
|
4,259.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,136,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,089,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
588,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,078,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
66,120,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
13,220,000
|
حباب نیم سکه
|
48,210,000
|
حباب ربع سکه
|
66,080,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,730,000