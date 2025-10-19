پهپادهای چین رکورد جهان را شکستند+فیلم
یک نمایش پهپادی دیدنی در شهر چونگچینگ چین با پرواز همزمان ۱۱,۷۸۷ پهپاد، بزرگترین تصویر هوایی ساختهشده توسط پهپادهای چندملخه را رقم زد.
برگزارکنندگان اعلام کردند هدف این برنامه نمایش پیشرفتهای شهر و برجستهسازی نقش آن در ادغام اقتصاد ارتفاع پایین با گردشگری فرهنگی بوده است.
این رویداد رسمی موفق به کسب رکورد جهانی گینس برای دو شرکت برگزارکننده، گروه رسانهای چونگچینگ برادکستینگ (Chongqing Broadcasting Media Group Co., Ltd.) و شرکت شنژن دامودا (Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd.) شد.
هماهنگی بینظیر در آسمان
پهپادهای بهکاررفته در نمایش رکوردشکن چین، ساخته شرکت شنژن دامودا، از نوع مولتیروتور سبک و ماژولار هستند که با چراغهای LED پرقدرت، سامانه موقعیتیابی دقیق و کنترل مرکزی هماهنگ میشوند تا هزاران پرنده بتوانند همزمان اشکال پیچیده و سهبعدی در آسمان بسازند.
این پهپادهای سبکوزن ، باتری با دوام حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقهای، و سامانههای ایمنی برای جلوگیری از برخورد یا سقوط دارند و به همین دلیل توانستهاند نمایشی عظیم و منظم را بدون خطا اجرا کنند.