تعطیل کنید دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستانها را/ کی گفته نماینده مجلس معادل وزیر است؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
مگر نمایندگان چقدر حقوق میگیرند که برخی میلیاردها پول برای برنده شدنشان خرج میکنند؟ باید گفت بحث حقوق نیست برخی شیفته خدمتند و برخی تشنه قدرت!
معیوب بودن مکانیزم تأیید صلاحیتها برای تصدی امر خطیر قانونگزاری موجب شتابزدگیها و نقائص زیادی در قوانین مدونه شده است.
تشخیص اولویتها و اهمیت و نیاز جامعه به قوانین راهگشا نیازمند انسانهای فرهیخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومی جامعه است. نمایندگان در دورههای مختلف قوانینی را بدون دقت کافی و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پایدار تصویب کردهاند که پس از مدت کوتاهی تبدیل به قوانین متروکه گشته است!
بطوریکه ایران یکی از پرقانونترین کشورهای دنیا شناخته میشود و فقدان شفافیت لازم و حجم زیاد قوانین اکثر مجریان و قاضیان و مردم را گرفتار کرده است!