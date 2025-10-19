خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیل کنید دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستانها را/ کی گفته نماینده مجلس معادل وزیر است؟

تعطیل کنید دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستانها را/ کی گفته نماینده مجلس معادل وزیر است؟
کد خبر : 1701889
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

مگر نمایندگان چقدر حقوق می‌گیرند که برخی میلیاردها پول برای برنده شدنشان خرج می‌کنند؟ باید گفت بحث حقوق نیست برخی شیفته خدمتند و برخی تشنه قدرت!

معیوب بودن مکانیزم تأیید صلاحیت‌ها برای تصدی امر خطیر قانونگزاری موجب شتابزدگی‌ها و نقائص زیادی در قوانین مدونه شده است.

تشخیص اولویت‌ها و اهمیت و نیاز جامعه به قوانین راهگشا نیازمند انسان‌های فرهیخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومی جامعه است. نمایندگان در دوره‌های مختلف قوانینی را بدون دقت کافی و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پایدار تصویب کرده‌اند که پس از مدت کوتاهی تبدیل به قوانین متروکه گشته است!

بطوریکه ایران یکی از پرقانون‌ترین کشورهای دنیا شناخته می‌شود و فقدان شفافیت لازم و حجم زیاد قوانین اکثر مجریان و قاضیان و مردم را گرفتار کرده است!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ