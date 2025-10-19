خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۷ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۷ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,015

دلار (بازار آزاد)

1,074,400

یورو (صرافی بانک ملی)

846,282

یورو (بازار آزاد)

1,241,100

درهم امارات

290,110

پوند انگلیس

1,429,800

لیر ترکیه

25,400

فرانک سوئیس

1,341,700

یوان چین

149,500

ین ژاپن

707,260

وون کره جنوبی

750

دلار کانادا

759,700

دلار استرالیا

691,400

دلار نیوزیلند

609,100

دلار سنگاپور

823,600

روپیه هند

12,110

روپیه پاکستان

3,770

دینار عراق

813

پوند سوریه

81

افغانی

16,040

کرون دانمارک

166,100

کرون سوئد

112,900

کرون نروژ

106,100

ریال عربستان

284,340

ریال قطر

293,000

ریال عمان

2,766,600

دینار کویت

3,488,900

دینار بحرین

2,825,300

رینگیت مالزی

252,200

بات تایلند

32,490

دلار هنگ کنگ

137,000

روبل روسیه

13,260

منات آذربایجان

628,400

درام ارمنستان

2,960

لاری گرجستان

394,000

سوم قرقیزستان

12,180

سامانی تاجیکستان

116,500

منات ترکمنستان

304,000
