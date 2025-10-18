استخراج طلا از سَم!

در استخراج طلا اغلب از سیانید، یک ماده شیمیایی سمی که فلز را از سنگ معدن آن جدا می‌کند، استفاده می‌شود. این فرآیند در صورت آزاد شدن سیانید می‌تواند خطرات زیست‌محیطی و بهداشت عمومی ایجاد کند. از دهه ۱۹۷۰، نشت این ماده منجر به مرگ ماهی‌ها و آلودگی آب و زمین‌های کشاورزی شده است.

در سال ۲۰۰۰، یک سد ضایعات در معدن طلای آئورال در رومانی شکست و ۳.۵ میلیون فوت مکعب زباله آلوده به سیانید را به رودخانه‌های تیسا و دانوب رها کرد. این آلودگی تا شعاع ۴۰۰ کیلومتری (حدود ۲۵۰ مایل) بر منابع آب و حیات آبزیان تأثیر گذاشت.

رویه فعلی صنعت شامل از بین بردن سیانید باقیمانده در پسماندهای زباله است. فناوری جدید آژانس ملی علوم استرالیا برای کاهش بیشتر این ترکیبات سمی طراحی شده است. محققان، دکتر پاول بروئر و دکتر شیان‌ون دای، به دنبال شرکای صنعتی برای پیشبرد این فناوری هستند.

دکتر دای می‌گوید: این فناوری امکان بازیابی سیانید و سایر ترکیبات سمی، برخی فلزات پایه و طلای محلول ارزشمند را که معمولا در ضایعات، سیانیداسیون بازیابی نمی‌شوند، فراهم می‌کند. او خاطرنشان کرد که این فرآیند همچنین هزینه‌ها و خطرات مرتبط با حمل و نقل و ذخیره‌سازی سیانید را کاهش می‌دهد.

منبع ايسنا

