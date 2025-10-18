۷۰ هزار تُن ماده منفجره، میراث اسرائیل برای مردم غزه
سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد که حدود ۷۰ هزار تن مواد منفجره عملنکرده در این منطقه وجود دارد که جان ساکنان را تهدید میکند.
سازمان دفاع مدنی غزه، امروز (شنبه)، به شبکه «العربی» خبر داد که این ۷۰ هزار تُن مواد منفجره در سراسر نوار غزه پراکنده است و خطر انفجار آن برای شهروندان بسیار جدی است.بر اساس گزارشهای مختلف، تخمین زده میشود که ارتش اسرائیل در طول جنگ دو ساله با غزه، حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تن مواد منفجره را بر سر این نوار باریک ریخته است.
این میزان معادل حدود شش بمب هستهای هیروشیما است.این حجم عظیم انفجارها باعث تخریب گسترده زیرساختها، آوارگی بیش از ۲.۲ میلیون نفر و ایجاد بحرانهای انسانی و زیستمحیطی در غزه شده است.
سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، در ارزیابیهای خود از جنگ اخیر در غزه، تخمین زدهاند که بیش از ۵۰ میلیون تن آوار در این منطقه ایجاد شده است. این میزان آوار معادل حدود ۱۲ برابر حجم هرم بزرگ جیزه است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، تخلیه و پاکسازی این آوارها میتواند بیش از ۱۵ سال زمان ببرد.
این مدت زمان طولانی به دلیل محدودیتهای منابع، خطرات ناشی از مواد منفجره باقیمانده، و کمبود تجهیزات مناسب است.در همین راستا، سازمان امداد و کار فلسطینیان (UNRWA) تخمین زده است که پاکسازی غزه از آوارهای ناشی از جنگ اخیر، حدود ۱۵ سال زمان خواهد برد.
این ارزیابی بر اساس برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) صورت گرفته است.همچنین، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی در گزارشی مشترک اعلام کردهاند که برای بازسازی غزه و بازگرداندن آن به شرایط ایمن، حدود ۷۰ میلیارد دلار نیاز است.