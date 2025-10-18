لیست قیمت خرید مسکن در غرب تهران

خبرگزاری کار ایران
بازار مسکن در مناطق غربی تهران همواره به عنوان یکی از قطب‌های مهم خرید و فروش ملک به شمار می‌آید. این منطقه به دلیل دسترسی مناسب به شریان‌های اصلی، نزدیکی به مراکز اداری و تجاری، و وجود زیرساخت‌های شهری مطلوب، همواره مورد توجه بخش وسیعی از خریداران و سرمایه‌گذاران بوده است.

در ماه‌های اخیر، نوسانات قیمتی و تفاوت‌های چشمگیر میان محلات مختلف غرب تهران، خریداران و سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. بالاترین قیمت در بین محلات غرب تهران، مربوط به مرزداران و کمترین قیمت متعلق به تهرانسر است. 

 طبق اطلاعات موجود قیمت خرید مسکن در غرب تهران به شرح زیر اعلام شده است:

در «پونک» یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۰، با قیمت ۱۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک واحد ۹۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶، در «ستارخان» با قیمت ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در «گیشا» یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲، با قیمت ۱۸ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.

واحد دیگری در «مرزداران» به متراژ ۷۷ متر یک خوابه با سال ساخت ۱۳۹۹، با قیمت ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

در «جنت آباد جنوبی» یک واحد ۹۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶، با قیمت ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

