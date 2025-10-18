ادامه حواشی بوسه چهره مشهور بر دست زن کارگر+ عکس

خبرگزاری کار ایران
اقدامات خارج از شئونات اسلامی یک کارفرما جلو دوربین با تذکر کاربران ایرانی مواجه شد.‌

 یکی از افرادی که به عنوان کارآفرین در فضای مجازی شناخته می‌شود اقدامات منافی شرع به نام تقدیر از کارگران انجام داده که با تذکر کاربران ایرانی روبرو شده است.

بی‌بی‌سی فارسی در این حوزه سعی کرد ماهی خود را از این آب گل آلود بگیرد و با تیتر جهت‌دار «کارفرمایی که دست کارگرش را بوسید به دادستانی مشهد احضار شد» به پوشش این خبر اقدام کرد که با نظرات منفی کاربران ایرانی به ویژه بانوان روبرو شد.

اغلب کاربران عنوان کردند که چهره معذب کارگر زن در این حیطه مشخص است و به جای چنین اقدام خارج از شئوناتی این فرد می‌توانست با اقدام مناسب از جمله یک گل و یا هدیه‌ای که در شان بانوان است از این خانم قدردانی کند.

بانوان ایرانی نیز نسبت به ورود به حریم خصوصی این زن کارگر گلایه کرده و عنوان کردند این نوع رفتار در کشورهای اروپایی نیز قابل پذیرش نیست و چنین رفتاری باعث سلب امنیت روانی بانوان شاغل می‌شود.

همچنین بسیاری چنین رفتاری را خارج از عرف و کار حرفه‌ای دانسته و تسری آن به محیط کار را نادرست دانسته و نسبت به شیوع چنین رفتاری هشدار داده‌اند.

در برخی از نظرات عنوان شده که چرا از کارگران مرد به این صورت قدردانی نمی‌شود و این کار خارج از شأن و منزلت بانوان است و آن را نمایشی خوانده‌اند که نمی‌تواند افکارعمومی را اقناع کند.

در نهایت، آنچه از نظر کاربران ایرانی در این ماجرا برمی‌آید، لزوم بازگشت به مرزهای اخلاق حرفه‌ای، عرف و قانون در رفتارهای اجتماعی، به‌ویژه در فضای مجازی و شغلی است.

کاربران تاکید کرده‌اند که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوهایی است که «اخلاق حرفه‌ای» را با «رفتار رسانه‌ای» درهم نیامیزند.

هرچند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستر معرفی توانمندی‌ها و ارزش‌های انسانی باشند، اما زمانی که مرز میان دیده‌شدن و حرمت‌شکنی از بین برود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و واکنش منفی افکار عمومی نخواهد داشت.

 

منبع همشهری انلاین
