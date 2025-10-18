حمله مخالفان ترامپ به سفارت آمریکا در کلمبیا با تیروکمان +فیلم

وی حامیان فلسطین را «مجرم» خواند و گفت برخی از آنها با لباس کلاهدار و مواد آتش‌زا به سفارت حمله کردند. به گفته وی، در این حادثه چهار افسر پلیس از ناحیه صورت، پا و دست مصدوم شده‌اند.

وزارت دفاع کلمبیا تصاویر هرج‌ومرج و آشوب را بیرون سفارت واشنگتن منتشر کرده است. جیمی مورِنو، سخنگوی گروهی اعتراضی که خود را «انجمن مردمی» می‌خواند، این اعتراضات را برای محکوم کردن سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تدارک دید.

وی تاکید کرد: ما برای حاکمیت خودمان و توقف مداخله آمریکا و علیه هر آنچه آمریکا در آن دخالت دارد، از نسل‌کشی فلسطینیان گرفته تا مداخله در آمریکای لاتین و تهدیدهایی که در کارائیب علیه ونزوئلا انجام می‌دهد، دست به نظاهرات زده‌ایم.