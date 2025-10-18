خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ اکتبر روز جهانی گورزرافه است

۱۸ اکتبر روز جهانی گورزرافه است
کد خبر : 1701352
لینک کوتاه کپی شد.

۱۸ اکتبر روز جهانی گورزرافه (اکاپی) است؛ فرصتی برای شناخت و حفاظت از یکی از شگفت‌انگیزترین پستانداران جنگل‌های آفریقا که در خطر انقراض قرار دارد.

گورزرافه یا اُکاپی؛ زرافه‌ای با لباس گورخر

گورزرافه که با نام علمی Okapia johnstoni شناخته می‌شود، پستانداری از خانواده زرافه‌سانان است که ظاهر منحصربه‌فردی دارد: بدنی با خطوط راه‌راه شبیه گورخر، اما با گردن کوتاه‌تر و چهره‌ای شبیه زرافه. این جانور تنها در جنگل‌های بارانی شمال جمهوری دموکراتیک کنگو یافت می‌شود و به همین دلیل به آن «زرافه جنگلی» نیز می‌گویند.

چرا ۱۸ اکتبر؟

روز جهانی گورزرافه در ۱۸ اکتبر هر سال برگزار می‌شود تا توجه جهانیان را به وضعیت بحرانی این گونه جلب کند. این روز بهانه‌ای است برای آگاهی‌بخشی درباره تهدیدهایی که اکاپی با آن مواجه است، از جمله:

جنگل‌زدایی و نابودی زیستگاه طبیعی

شکار غیرقانونی برای گوشت یا پوست

گسترش سکونتگاه‌های انسانی در مناطق بومی اکاپی

بر اساس آمارها، تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار اکاپی در حیات وحش باقی مانده‌اند و این گونه در فهرست جانوران در خطر انقراض قرار دارد.

اهمیت اکاپی در اکوسیستم

اکاپی‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی جنگل‌های بارانی دارند. آن‌ها با تغذیه از برگ‌ها، میوه‌ها و قارچ‌ها، به پراکندگی بذرها کمک می‌کنند و بخشی از زنجیره غذایی حیوانات جنگلی هستند. همچنین، به دلیل رفتار منزوی و روزگرد بودن، مطالعه آن‌ها برای دانشمندان بسیار دشوار اما ارزشمند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ