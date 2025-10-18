۱۸ اکتبر روز جهانی گورزرافه است

گورزرافه یا اُکاپی؛ زرافه‌ای با لباس گورخر

گورزرافه که با نام علمی Okapia johnstoni شناخته می‌شود، پستانداری از خانواده زرافه‌سانان است که ظاهر منحصربه‌فردی دارد: بدنی با خطوط راه‌راه شبیه گورخر، اما با گردن کوتاه‌تر و چهره‌ای شبیه زرافه. این جانور تنها در جنگل‌های بارانی شمال جمهوری دموکراتیک کنگو یافت می‌شود و به همین دلیل به آن «زرافه جنگلی» نیز می‌گویند.

چرا ۱۸ اکتبر؟

روز جهانی گورزرافه در ۱۸ اکتبر هر سال برگزار می‌شود تا توجه جهانیان را به وضعیت بحرانی این گونه جلب کند. این روز بهانه‌ای است برای آگاهی‌بخشی درباره تهدیدهایی که اکاپی با آن مواجه است، از جمله:

جنگل‌زدایی و نابودی زیستگاه طبیعی

شکار غیرقانونی برای گوشت یا پوست

گسترش سکونتگاه‌های انسانی در مناطق بومی اکاپی

بر اساس آمارها، تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار اکاپی در حیات وحش باقی مانده‌اند و این گونه در فهرست جانوران در خطر انقراض قرار دارد.

اهمیت اکاپی در اکوسیستم

اکاپی‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی جنگل‌های بارانی دارند. آن‌ها با تغذیه از برگ‌ها، میوه‌ها و قارچ‌ها، به پراکندگی بذرها کمک می‌کنند و بخشی از زنجیره غذایی حیوانات جنگلی هستند. همچنین، به دلیل رفتار منزوی و روزگرد بودن، مطالعه آن‌ها برای دانشمندان بسیار دشوار اما ارزشمند است.

