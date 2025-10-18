قیمت درهم امارات امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۶ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
300,250
|
بالاترین قیمت روز
|
303,470
|
پایین ترین قیمت روز
|
299,010
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
4.380
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.07
|
نرخ بازگشایی بازار
|
299,090
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۶ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
298,380
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.63
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.870