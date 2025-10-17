پس از یازدهمین پرواز آزمایشی موفقیت‌آمیز استارشیپ، شرکت اسپیس ایکس فاز V۳ برنامه استارلینک خود را با ماهواره‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و قدرتمندتر معرفی کرد. V۳ برای اولین بار، اتصال اینترنت گیگابیتی را برای کاربران استارلینک به ارمغان خواهد آورد.

هنگام معرفی ماهواره‌های V۳، استارلینک توضیح داد که این ماهواره‌ها برای تأمین ۶۰ ترابیت بر ثانیه ظرفیت دانلود برای شبکه طراحی شده‌اند.

هر ماهواره V3 قادر است پهنای باند دانلود تا ۱ ترابیت بر ثانیه (1Tbps) را مدیریت کند که ۱۰ برابر بیشتر از مدل‌های V2 است. اسپیس‌ایکس اعلام کرده است که با هر پرتاب استارشیپ، ۶۰ عدد از این ماهواره‌های جدید را به فضا خواهد فرستاد. این به معنای افزودن ظرفیتی بیش از ۲۰ برابر، در مقایسه با هر پرتاب فالکون ۹ با ماهواره‌های نسل قبل است. این افزایش ظرفیت می‌تواند مشکل اشباع شبکه در مناطق پرجمعیت را که باعث افت سرعت کاربران شده بود، به کلی برطرف کند.

