پیش فروش یک میلیون بلیت جام جهانی ۲۰۲۶؛ اینفانتینو: این یک استقبال باورنکردنی است
فیفا اعلام کرد تا به امروز حدود یک میلیون بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ پیشفروش شده است.
طبق اعلام فیفا، در فاصله کمتر از ۸ ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از یک میلیون بلیت به صورت قرعهکشی پیشفروش شده است. هواداران از ۲۱۲ کشور و منطقه پیش از این بلیتها را تهیه کردهاند که نشاندهنده جذابیت جهانی معتبرترین رویداد ورزشی است.
قرعهکشی پیشفروش که از اواسط سپتامبر آغاز شد، به هواداران در سراسر جهان فرصتی زودهنگام برای خرید بلیت قبل از مراحل فروش عمومی ارائه داد. فیفا گزارش میدهد که با این ابتکار تا به امروز بیش از یک میلیون بلیت فروخته است.
موفقیت این قرعهکشی نشان دهنده جذابیت زیاد اولین جام جهانی است که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود. این رقابتها اولین جام جهانی خواهد بود که با فرمت ۴۸ تیمی برگزار میشود.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از استقبال جهانی و حضور هوادارانی از بیش از ۲۰۰ کشور در ورزشگاهها استقبال کرد. او این نقطه عطف را بازتابی از انتظار فزاینده برای این تورنمنت و وعده آن برای تبدیل شدن به بزرگترین و فراگیرترین جام جهانی تاریخ توصیف کرد.
اینفانتینو گفت: من بسیار هیجانزدهام که بسیاری از هواداران فوتبال نیز میخواهند بخشی از این رویداد مهم در آمریکای شمالی باشند. امروز، ما فروش بیش از ۱ میلیون بلیط جام جهانی فیفا را پس از قرعهکشی پیشفروش ویزا جشن میگیریم. این یک استقبال باورنکردنی و نشانه فوقالعادهای است که بزرگترین و فراگیرترین جام جهانی فیفا در تاریخ، توجه هواداران را در همه جا به خود جلب کرده است.»