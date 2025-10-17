برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی تا ساعت ۱۷ امروز

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز جمعه ۲۵ مهرماه آغاز شده است و تا ساعت ۱۷ ادامه دارد.

بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند و اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رای‌دهندگان به‌طور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفته است تا از رای‌دهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.

تعداد افراد مجاز به شرکت در انتخابات ۳۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر است. در صورت نیاز و با تصمیم هیئت نظارت، امکان تمدید زمان رای‌گیری در سراسر کشور نیز وجود دارد.

منبع تسنیم

