۱۷ اکتبر روز جهانی مبارزه با درد است

این روز فرصتی است برای توجه به میلیون‌ها انسانی که با درد مزمن یا حاد زندگی می‌کنند، و یادآوری اینکه درد فقط یک احساس نیست؛ بلکه تجربه‌ای پیچیده، چندلایه و گاه نادیده‌گرفته‌شده است که کیفیت زندگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درد چیست؟ فراتر از یک حس

درد واکنشی طبیعی بدن به آسیب یا تهدید است، اما در برخی افراد، به شکل مزمن ادامه می‌یابد حتی پس از بهبود جسمی.

درد می‌تواند جسمی (مانند کمردرد، سردرد، درد مفاصل) یا روانی (مانند افسردگی، اضطراب، سوگ) باشد.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۳۰٪ جمعیت جهان با نوعی از درد مزمن زندگی می‌کنند.

چرا ۱۷ اکتبر؟

این روز توسط انجمن جهانی مطالعه درد (IASP) نام‌گذاری شده تا توجه جهانی را به اهمیت درمان، پیشگیری و همدلی با افراد مبتلا به درد جلب کند.

در ایران نیز این روز با عنوان روز جهانی کمردرد شناخته می‌شود، چرا که کمردرد یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی حرکتی در کشور است.

کمردرد؛ زنگ خطری برای جامعه

بیش از ۸۰٪ افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار دچار کمردرد می‌شوند.

نشستن طولانی، کم‌تحرکی، وضعیت نامناسب بدن و استرس از عوامل اصلی افزایش کمردرد در جوانان و میانسالان هستند.

این درد نه‌تنها سلامت فردی بلکه اقتصاد و بهره‌وری جامعه را نیز تهدید می‌کند.

پیام‌های کلیدی روز جهانی مبارزه با درد

آگاهی‌بخشی: درد مزمن باید جدی گرفته شود و نباید نادیده گرفته شود یا به‌عنوان "تخیلی" تلقی شود.

درمان چندوجهی: ترکیب دارو، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و مراقبت‌های حمایتی می‌تواند مؤثر باشد.

همدلی اجتماعی: افراد مبتلا به درد نیازمند درک، حمایت و همراهی هستند، نه قضاوت یا بی‌توجهی.

