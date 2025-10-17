۱۷ اکتبر روز جهانی اره‌ ماهی است

اره‌ماهی؛ شگفتی طبیعت با تیغه‌ای مرموز

اره‌ماهی (Sawfish) از خانواده پرستوماهی‌ها است و به خاطر پوزه بلند و دندانه‌دارش که شبیه اره است، نام‌گذاری شده.

این پوزه نه‌تنها ابزار شکار است، بلکه نقش مهمی در جهت‌یابی و حس‌کردن ارتعاشات در آب دارد.

اره‌ماهی‌ها در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کنند و معمولاً در مناطق ساحلی، مصب‌ها و رودخانه‌ها یافت می‌شوند.

چرا روز جهانی اره‌ماهی اهمیت دارد؟

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) تمامی گونه‌های اره‌ماهی را در فهرست قرمز و در معرض خطر انقراض قرار داده است.

دلایل اصلی تهدید این گونه:

صید بی‌رویه برای استفاده از اره، گوشت و باله‌ها

تخریب زیستگاه‌های ساحلی و رودخانه‌ای

گیر افتادن در تورهای ماهیگیری صنعتی

نقش اره‌ماهی در اکوسیستم دریایی

اره‌ماهی‌ها شکارچیان بالادستی هستند و به تنظیم جمعیت گونه‌های دیگر کمک می‌کنند.

حذف آن‌ها از زنجیره غذایی می‌تواند تعادل اکولوژیکی را برهم بزند و به کاهش تنوع زیستی منجر شود.

انتهای پیام/