۱۷ اکتبر روز جهانی اره ماهی است
۱۷ اکتبر روز جهانی ارهماهی است؛ روزی برای آگاهیبخشی و نجات یکی از شگفتانگیزترین موجودات دریایی که در آستانه انقراض قرار دارد.
ارهماهی؛ شگفتی طبیعت با تیغهای مرموز
ارهماهی (Sawfish) از خانواده پرستوماهیها است و به خاطر پوزه بلند و دندانهدارش که شبیه اره است، نامگذاری شده.
این پوزه نهتنها ابزار شکار است، بلکه نقش مهمی در جهتیابی و حسکردن ارتعاشات در آب دارد.
ارهماهیها در آبهای گرمسیری و نیمهگرمسیری زندگی میکنند و معمولاً در مناطق ساحلی، مصبها و رودخانهها یافت میشوند.
چرا روز جهانی ارهماهی اهمیت دارد؟
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) تمامی گونههای ارهماهی را در فهرست قرمز و در معرض خطر انقراض قرار داده است.
دلایل اصلی تهدید این گونه:
صید بیرویه برای استفاده از اره، گوشت و بالهها
تخریب زیستگاههای ساحلی و رودخانهای
گیر افتادن در تورهای ماهیگیری صنعتی
نقش ارهماهی در اکوسیستم دریایی
ارهماهیها شکارچیان بالادستی هستند و به تنظیم جمعیت گونههای دیگر کمک میکنند.
حذف آنها از زنجیره غذایی میتواند تعادل اکولوژیکی را برهم بزند و به کاهش تنوع زیستی منجر شود.