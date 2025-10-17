قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
716,000,000
|
561,912,000
|
سهند E اتوماتیک
|
931,000,000
|
617,100,000
|
اطلس GL
|
700,000,000
|
557,016,000
|
اطلس G
|
756,000,000
|
577,803,000
|
اطلس اتوماتیک
|
965,000,000
|
684,511,000
|
ساینا S
|
608,000,000
|
469,000,000
|
ساینا GX دوگانه سوز
|
663,000,000
|
518,207,000
|
ساینا اتوماتیک
|
780,000,000
|
568,748,000
|
کوییک اتوماتیک
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
کوییک RS
|
620,000,000
|
473,692,000
|
کوییک S
|
623,000,000
|
466,891,000
|
کوییک GX
|
631,000,000
|
505,328,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
629,000,000
|
516,000,000
|
کوییک GXR
|
650,000,000
|
523,096,000
|
شاهین GL
|
933,000,000
|
650,591,000
|
شاهین G (سانروف)
|
ناموجود
|
671,749,000
|
شاهین اتوماتیک GL
|
1,140,000,000
|
---
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,190,000,000
|
836,544,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
1,466,000,000
|
975,142,000
|
سایپا 151
|
517,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 (لاینر)
|
523,000,000
|
414,490,000
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|
---
|
466,653,000
|
وانت زامیاد
|
957,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد (رادیال)
|
965,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز
|
994,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|
1,000,000,000
|
توقف تولید
|
زامیاد اکستند EX
|
به زودی
|
889,500,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
به زودی
|
908,000,000
|
کارون
|
1,025,000,000
|
1,133,687,000
|
چانگان CS35
|
ناموجود
|
توقف فروش
|
چانگان CS55
|
3,150,000,000
|
توقف فروش
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
به زودی
|
1,944,925,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
به زودی
|
2,106,913,000
|
کرولا هیبرید
|
3,450,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
2,760,000,000
|
1,787,000,000