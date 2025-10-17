فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«نبوغ شگفت انگیز» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«رویای یک دونده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«خبر داغ» ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«خانواده بینظیر ۱» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«شاطره» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«خاتم شیراز» ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو
«هیام» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«گفتگو با پدر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«گودزیلا در برابر کونگ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«فلورا و سنجاب» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«باسکار خوش شانس» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«نقطه بازیابی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«خوشمزه» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«بنجامین باتن» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«ضربه فنی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پدر» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«دوباره سینگهام» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«دوست پنگوئن من» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«پسر منو ندیدین؟» ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو