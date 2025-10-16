خبرگزاری کار ایران
گوشی جدید گوگل منفجر شد

گوشی تاشوی جدید گوگل، پیکسل ۱۰ پرو فولد، در جریان آزمایش مقاومت کانال مشهور JerryRigEverything منفجر شد.

این رویداد که برای نخستین‌بار در تاریخ آزمایش‌های این کانال رخ می‌دهد، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره ایمنی و دوام طراحی گوشی‌های تاشوی گوگل مطرح کرده است.

«زک نلسون» مجری و آزمایشگر شناخته‌شده کانال JerryRigEverything، در تازه‌ترین بررسی خود از گوشی تاشوی گوگل اعلام کرد که این دستگاه در آزمون خم‌شدن دچار شکست ساختاری شدید و در نهایت انفجار باتری شد.نلسون که به آزمون‌های سخت‌گیرانه شهرت دارد، گفت: «این گوشی نه‌تنها ضعیف‌ترین گوشی تاشویی است که تاکنون آزمایش کرده‌ام، بلکه نخستین دستگاهی است که در طول تست روی دوربین منفجر می‌شود.»

آزمایش با بررسی مقاومت شیشه بیرونی آغاز شد که مطابق انتظار در سطح سختی شش و هفت موهس خش برداشت. با این حال، صفحه‌نمایش داخلی همچنان بسیار حساس بود و حتی در برابر تماس ناخن نیز آسیب دید.

در مرحله آزمایش گردوغبار، نلسون عملکرد گوشی را برخلاف ادعای گوگل درباره استاندارد IP۶۸ ارزیابی کرد و از صدای ساییدگی ذرات شن درون لولا انتقاد کرد.

اما حادثه اصلی هنگام آزمون خم‌شدن در جهت مخالف رخ داد. گوشی از ناحیه خطوط آنتن در سمت چپ شکست و در پی فشار بیشتر، باتری دچار آتش‌سوزی و انفجار شد. نلسون علت حادثه را فشرده‌شدن لایه‌های باتری میان ساختار آنتن و بدنه دانست که منجر به اتصال کوتاه و واکنش حرارتی شد.

کارشناسان فناوری معتقدند تداوم این مشکلات در محصولات تاشوی گوگل، می‌تواند بر اعتماد کاربران و اعتبار برند در رقابت با سامسونگ و سایر تولیدکنندگان تأثیر منفی بگذارد.

منبع فارس
