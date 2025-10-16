نپذیرفتن نقش به دلیل سلطه مردان پشت صحنه

ستاره مجموعه تلویزیونی «فرندز»، جنیفر آنیستون، در گفت‌وگویی با دکس شپرد در پادکست «کارشناس صندلی» گفت که زمانی نزدیک بود به جمع بازیگران برنامه معروف «اس ان ال» بپیوندد، اما این پیشنهاد را رد کرده است.

آنیستون با خنده توضیح داد: «صادقانه بگویم، آن موقع فکر می‌کردم خیلی خفن‌ام. ولی امروز که بهش فکر می‌کنم، هنوزم نمی‌دانم چرا چنین نگاهی داشتم.»

او یادآور شد که در نیویورک با لورن مایکلز، تهیه‌کننده اصلی برنامه دیدار داشته اما در همان جلسه، تصمیم گرفته پیشنهاد را نپذیرد.

آنیستون اشاره می‌کند: «به او گفتم فکر نمی‌کنم زنان در این برنامه آن‌طور که باید دیده شوند. فضا خیلی مردانه بود. اگر دوران گیلدا رادنر بود، با کمال میل می‌آمدم.»

آنیستون همچنین گفت همان زمان، بیرون دفتر با آدام سندلر و دیوید اسپید (دو چهره شاخص اس ان ال) برخورد کرده است.

مدتی بعد از آن، او نقش ریچل گرین را در سریال «فرندز» به‌دست آورد و تبدیل به یکی از چهره‌های محبوب تلویزیون شد. با این حال خودش اعتراف می‌کند: «نمی‌دانم چرا با چنین اعتمادبه‌نفس خودبرتربینانه‌ای آن پیشنهاد را رد کردم، اما به هر حال آن تصمیم بخشی از مسیر من بود.»

آنیستون پیش‌تر در سال ۲۰۲۱ هم به هالیوود ریپورتر گفته بود: «آن موقع واقعا فضای پشت صحنه مثل یک کلوب پسرانه بود، ولی خب من کی بودم که این حرف‌ها رو به لورن مایکلز بزنم؟ البته بعدا چند بار مجری برنامه شدم و عاشقش بودم.»

او دو بار در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ اجرای «اس ان ال» را برعهده داشت.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، آنیستون درباره دشواری‌های باروری خود نیز صحبت کرد و گفت هرگز به فرزندخواندگی فکر نکرده است. او ذکر می‌کند: «می‌خواستم ژن‌های خودم را در یک کوچولوی واقعی ببینم. شاید خودخواهانه باشد، اما تنها چیزی بود که همیشه می‌خواستم.»

این بازیگر ۵۶ ساله که سال ۲۰۲۲ در گفت‌وگویی دیگر نیز گفته بود از هیچ تصمیمی در زندگی‌اش پشیمان نیست، تأکید کرد: «الان در آرامش کامل به سر می‌برم. هیچ حسرتی ندارم.»

