هدست هوشمند اپل با یک تراشه جدید ارتقا یافت
هدست هوشمند اپل ویژن پرو (Vision Pro) با مغزهای هوش مصنوعی، تصاویر واضحتر و عمر باتری طولانیتر ارتقا یافت.
اپل به تازگی نسل جدید عینکهای ویژن پرو را عرضه کرده است و خبر مهم این است که اکنون تراشه کاملا جدید M5 را در آن جای داده است.
اپل عملکرد ویژن پرو را به طور قابل توجهی افزایش دادهاند که باعث شده همه چیز واضحتر به نظر برسد و سریعتر اجرا شود و به لطف عمر باتری بهتر، میتوانید مدت بیشتری از آن استفاده کنید.
اپل همچنین یک یک سیستم عامل کاملا جدید visionOS 26، را معرفی کرده که مجموعهای از چیزهای جدید و جالب را به این تجربه اضافه میکند.
تراشه جدید M5 به طرز قابل توجهی سریع است. بخش هوش مصنوعی تراشه پیشرفت چشمگیری داشته است که به آن کمک میکند تا تمام کارهای سهبعدی چالشبرانگیز را به صورت در لحظه انجام دهد و شاید یکی از بزرگترین مزایا این باشد که عمر باتری کمی بهتر شده است و اضافه شدن یک بند جدید به این معنی است که میتوانید آن را برای مدت طولانیتری بدون احساس سنگینی عینک روی صورت، بپوشید. این گامی به سوی تبدیل این دستگاه به ابزاری است که میتوانید برای مدتی از آن استفاده کنید.
این عینک فقط برای سرگرمی نیست. متخصصان از این دستگاه برای کارهای جدی مانند طراحی ماشین به صورت سهبعدی، تمرین خلبانان در یک شبیهساز یا کمک به جراحان برای برنامهریزی یک عمل استفاده میکنند. این یک ابزار قدرتمند برای خلاقیت و انجام کارهای واقعی است.
اپل تمام تلاش خود را برای ساختن دنیای عینک هوشمند میکند. انتظار میرود فیلمها و نمایشهای بسیار بیشتری را که فقط برای این منظور ساخته شدهاند، به علاوه سیلی از برنامههای جدید، به زودی شاهد باشیم. پاییز امسال یک برنامه جدید برای آیپد نیز منتشر میکنند تا به شما در یافتن و مدیریت محتوای ویژن پرو کمک کند و این تازه آغاز راه است.