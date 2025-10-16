وام بلاعوض به یارانه بگیران در مهر ۱۴۰۴
خبر پرداخت وام بلاعوض به یارانهبگیران در مهر ۱۴۰۴ هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده و احتمالاً شایعهای در شبکههای اجتماعی است.
در روزهای اخیر، خبرهایی در فضای مجازی دربارهی پرداخت وام بلاعوض به یارانه بگیران در مهر ۱۴۰۴ منتشر شده است. بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها این سوال را مطرح کردهاند که آیا دولت واقعاً قصد دارد مبلغی بهصورت کمک بلاعوض به حساب سرپرستان خانوار واریز کند یا این فقط یک شایعه است؟
واژه «وام بلاعوض» به نوعی از کمکهای مالی اشاره دارد که نیازی به بازپرداخت ندارد. طی هفتههای گذشته، برخی رسانهها از احتمال واریز مبلغی معادل دو میلیون و دویست هزار تومان به حساب یارانهبگیران در مهرماه ۱۴۰۴ خبر دادهاند. این مبلغ قرار است بهعنوان حمایت از اقشار کم درآمد بهصورت بلاعوض و بدون سود پرداخت شود.
اما آیا این طرح وام بلاعوض به یارانهبگیران واقعی است؟
بررسیها نشان میدهند که تا به امروز هیچ اطلاعیهای از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها یا وزارت رفاه در این خصوص منتشر نشده و این خبر بیشتر به شایعه شباهت دارد. تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، هیچ منبع رسمی دولتی یا بانکی تأیید نکرده است که چنین وامی به یارانهبگیران پرداخت خواهد شد.
سخنگوی وزارت رفاه تأکید کرده است که تمامی طرحهای حمایتی یا تسهیلات مالی فقط از طریق سامانههای رسمی دولت اطلاعرسانی میشود. همچنین، وی هشدار داده که پیامکهای ارسالشده از منابع ناشناس دربارهی این وام، احتمالاً غیرواقعی و کلاهبرداری هستند. در صورتی که این طرح بهصورت رسمی اجرا شود، شرایط خاصی از جمله فعال بودن یارانه و عدم بدهی بانکی برای افراد در نظر گرفته خواهد شد.
در پایان، توصیه میشود که مردم از ثبتنام در سایتهای ناشناس خودداری کنند و فقط به لینکها و پیامکهای ارسالشده از شناسههای رسمی مانند YARANEH-IRI اعتماد کنند.