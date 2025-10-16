خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشاگری نظامی اسرائیلی از رفتار حماس در دوران اسارتش + فیلم

افشاگری نظامی اسرائیلی از رفتار حماس در دوران اسارتش + فیلم
کد خبر : 1700844
لینک کوتاه کپی شد.

نظامی اسرائیلی که در اسارت جنبش حماس بوده و روز دوشنبه آزاد شد، از نحوه رفتار حماس با او در دوران اسارت پرده برداشت و جزئیاتی را بیان کرده که با تصور عمومی از شرایط اسارت در جنگ، تفاوت دارد.

«متان اینگرست» نظامی اسرائیلی در نخستین گفت‌وگوی خود پس‌از آزادی با شبکه عبری‌زبان ۱۳ اظهار داشت از اسیرکنندگانش خواسته بود تِفیلین (جعبه‌ای چرمی که یهودیان هنگام نماز روی پیشانی می‌گذارند)، کتاب دعا (سیدور) و تورات برایش بیاورند.

او افزود حماس این اقلام را از مکان‌هایی که ارتش اسرائیل در غزه حضور داشته، تهیه کرده و در اختیارش گذاشته است.

اینگرست توضیح داد روزانه سه بار در داخل تونل‌ها نماز می‌خوانده و چندین بار به‌طرز معجزه‌آسا از حملات هوایی اسرائیل که محل نگهداری‌اش را هدف قرار داده بودند، جان سالم به در برده است.


انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ