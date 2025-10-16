افشاگری نظامی اسرائیلی از رفتار حماس در دوران اسارتش + فیلم
نظامی اسرائیلی که در اسارت جنبش حماس بوده و روز دوشنبه آزاد شد، از نحوه رفتار حماس با او در دوران اسارت پرده برداشت و جزئیاتی را بیان کرده که با تصور عمومی از شرایط اسارت در جنگ، تفاوت دارد.
«متان اینگرست» نظامی اسرائیلی در نخستین گفتوگوی خود پساز آزادی با شبکه عبریزبان ۱۳ اظهار داشت از اسیرکنندگانش خواسته بود تِفیلین (جعبهای چرمی که یهودیان هنگام نماز روی پیشانی میگذارند)، کتاب دعا (سیدور) و تورات برایش بیاورند.
او افزود حماس این اقلام را از مکانهایی که ارتش اسرائیل در غزه حضور داشته، تهیه کرده و در اختیارش گذاشته است.
اینگرست توضیح داد روزانه سه بار در داخل تونلها نماز میخوانده و چندین بار بهطرز معجزهآسا از حملات هوایی اسرائیل که محل نگهداریاش را هدف قرار داده بودند، جان سالم به در برده است.