طوفان نسل زد در ماداگاسکار

جرقه اعتراضات در ماداگاسکار پیش از آنکه در خصوص اعتراضات در ماداگاسکار بپردازیم، نخست توضیح کوتاهی در خصوص این کشور بایستی بدهیم. ماداگاسکار که با نام رسمی «جمهوری ماداگاسکار» شناخته می‌شود، کشوری جزیره‌ای در اقیانوس هند است که حدود ۴۰۰ کیلومتر با ساحل شرق آفریقا فاصله دارد. طبق آنچه در پایگاه «ورلد مترز» که یک پایگاه ارائه دهنده اطلاعات آماری در خصوص کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود، آمده، کشور ماداگاسکار قریب به ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد. اما از اطلاعات آماری ماداگاسکار که بگذریم، جرقه اعتراضات در ماداگاسکار به اواخر ماه گذشته میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که معترضان نوجوان و جوان که عموما به عنوان نسل زد شناخته می‌شوند، در تاریخ ۲۵ سپتامبر (برابر با سوم مهر) اعتراضاتی را علیه دولت «آندری راژولینا»، رئیس جمهور ماداگاسکار رقم زدند. این اعتراضات از سوی گروهی از نسل زد ماداگاسکار که خود را «جنبش مسالمت‌آمیز مدنی» می‌نامیدند، در شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شد. در خصوص علت اعتراض‌ها در ماداگاسکار بایستی گفت قطعی مکرر آب و برق در این کشور، سبب شد تا خشم معترضان برانگیخته شود. صندول بین المللی پول در ماه آوریل در گزارشی اعلام کرده بود ماداگاسکار با چالشهای عظیمی بر سر برق مواجه است و تنها ۳۶ درصد از مردم این کشور به برق دسترسی دارند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، شرکت دولتی آب و برق ماداگاسکار، با تولید ناکارآمد، تلفات بالای انتقال و توزیع برق دست و پنجه نرم می‌کند.

در همان ابتدای آغاز اعتراضات در ماداگاسکار، در تاریخ ۲۶ سپتامبر (چهارم مهر) رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی با عنوان «اعتراضات مرگبار در ماداگاسکار بر سر قطعی مداوم آب و برق شعله‌ور شده است» نوشت: خشم‌ها بر سر کمبود مداوم برق و آب به ناآرامی‌های مرگباری در ماداگاسکار بدل شده و حکومت نظامی شبانه را در پایتخت به دنبال داشته است. طبق گزارش این رسانه فرانسوی، قطعی برق اغلب بیش از هشت ساعت در روز به طول می‌انجامد.

طبق اعلام رادیو بین‌المللی فرانسه، با وجود برقراری حکومت نظامی و اعمال قوانین منع آمد و شد، معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها و زباله‌ها، دست به ایجاد موانع زده و مغازه‌ها را غارت می‌کردند. همچنین همزمان با گسترش ناآرامی‌ها در شهر، معترضان به تله‌کابین‌ها نیز یورش می‌بردند.

فرار رئیس جمهور

اما اعتراضات در ماداگاسکار که گفتیم کمتر از یک ماه پیش در این کشور از سوی نسل زد (Z) آغاز شد، سرانجام سبب شد تا دولت این کشور سرنگون شده و رئیس جمهور این کشور فرار را بر قرار ترجیح دهد. پایگاه خبری مجله نیوزویک در گزارشی اعلام کرد «آندری راژولینا»، رئیس جمهور ماداگاسکار در پی اعتراضات در این کشور فرار کرد تا بدین وسیله، جدیدترین رهبری باشد که به دست نسل زد سرنگون می‌شود.

نیوزویک به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت رئیس جمهور ماداگاسکار در پی اعتراضاتی که برخی اعضای ارتش نیز به آن پیوسته بودند، پس از توافق با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با یک هواپیمای ارتش فرانسه از کشور خارج شد.

اعتراضاتی که از نپال و کنیا الهام گرفته شد

به نوشته پایگاه خبری شبکه ان‌بی‌سی، فرار رئیس جمهور ماداگاسکار، در واقع دومین دولتی است که از سوی معترضان نسل زد در یک ماه اخیر سرنگون شده است. ماه گذشته میلادی نیز نخست وزیر نپال در مواجهه با اعتراضاتی که در پی خشم معترضان بر ممنوعیت اعمال شده بر شبکه‌های اجتماعی رخ داده بود، استعفا کرد.

همچنین به نوشته پایگاه خبری شبکه سی‌ان‌ان این اعتراضات از سوی جبش نسل زد در کنیا و نپال الهام گرفته شده است.

به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش تا برگزاری انتخابات

در همین حال خبرگزاری آناتولی گزارش داد دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار روز سه‌شنبه از سرهنگ «مایکل راندریانیرینا»، رهبر مرکز مدیریت پرسنل ارتش (CAPSAT)، «دعوت» کرد تا «وظایف رئیس دولت را انجام دهد». دادگاه عالی قانون اساسی ماداگاسکار با استناد به ماده ۵۳ قانون اساسی که انتخابات ریاست جمهوری را ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز پس از اعلام خالی بودن منصب ریاست جمهوری الزامی می‌کند، از راندریانیرینا خواست تا ظرف ۶۰ روز انتخابات برگزار کند.

