میوه ای که معجزه درمان یبوست است

بر اساس دستورالعمل‌های جدیدی که این دانشگاه با بررسی تمام شواهد موجود تهیه کرده‌ و در اختیار پزشکان قرار داده است، برای کمک به حرکت روده، گزینه‌های بسیار بیشتری وجود دارد و نباید صرفا به توصیه‌ رایج «فیبر بیشتری در رژیم غذایی‌تان بگنجانید» بسنده کرد.

بنابر اعلام مرکز ملی بهداشت و درمان بریتانیا (NHS)، اگر در طول هفته کمتر از سه بار مدفوع کرده‌اید یا نسبت به حالت معمول خودتان، کمتر اجابت مزاج می‌کنید، یبوست دارید. زور زدن هنگام دفع یا احساس تخلیه‌ نشدن کامل نیز می‌تواند از نشانه‌های یبوست باشد، اما تنها این‌ها نیستند.

دکتر «ایرینی دیمیدی»، نویسنده اصلی مطالعه و استاد تغذیه در کینگز کالج لندن می‌افزاید: افراد ممکن است تا ۳۰ علامت مختلف از یبوست را گزارش کنند.

به گفته‌ او، توصیه‌ جدید این است که در وهله‌ اول بر مصرف میوه و نوشیدنی تمرکز شود نه خرید پروبیوتیک‌های جدید یا افزودن انواع مختلف فیبر به رژیم غذایی. او پیشنهاد می‌کند روزانه دو تا سه عدد کیوی یا ۸ تا ۱۰ عدد آلو بخورید تا این عارضه بهبود یابد.

دکتر دیمیدی توضیح می‌دهد: کیوی پوست‌کنده هم مفید است و فیبر دارد اما خوردن پوست آن هم هیچ اشکالی ندارد. فیبر موجود در کیوی باعث افزایش حجم مدفوع می‌شود و این می‌تواند انقباض‌های روده را تحریک کند. کیوی همچنین باعث افزایش محتوای آب در روده می‌شود که می‌تواند مدفوع را نرم‌تر کند.

همچنین گفته می‌شود که نوشیدن آب معدنی برای یبوست بهتر از آب لوله‌کشی است و مصرف مکمل‌های اکسید منیزیم نیز می‌تواند علائم را بهبود بخشد.

به گفته او، خوردن ۸ تا ۱۰ عدد آلو در روز و مقداری نان چاودار نیز اثر مشابهی دارد و می‌افزاید آب معدنی برای نوشیدن «بهتر از آب لوله‌کشی» است، اگرچه آب‌های بطری‌شده در بریتانیا نسبت به آب‌های موجود در اروپای شرقی‌ مواد معدنی کمتری دارند.

عنصر کلیدی، منیزیم است که خاصیت ملین دارد. به همین دلیل است که در پژوهش‌ها، مکمل‌های اکسید منیزیم مزایای زیادی را از جمله کاهش درد پایین شکم، نفخ، زور زدن هنگام دفع و آسان‌تر شدن عمل اجابت مزاج نشان داده‌اند.

در مورد پروبیوتیک‌ها، دستورالعمل‌ها می‌گویند برخی از انواع آن‌ها می‌توانند بعضی علائم را بهبود دهند اما درباره‌ تاثیر بسیاری از انواع دیگر هنوز پژوهش کافی وجود ندارد.

توصیه‌های به‌روز

به گفته‌ متخصصان، تا پیش از این، راهنماهای درمان یبوست برای پزشکان محدود و قدیمی بود و بیشتر بر افزایش فیبر و مصرف آب تمرکز داشت. توصیه‌های جدید بر پایه‌ شواهد حاصل از ۷۵ کارآزمایی بالینی‌ــ تمام مطالعات موجودــ تنظیم شده است و گروهی از متخصصان آن را بررسی کرده‌اند.

پروفسور «کوین ولان»، استاد تغذیه و نویسنده‌ ارشد این تحقیق می‌گوید: این دستورالعمل جدید گامی امیدوارکننده در جهت توانمندسازی پزشکان و بیماران آن‌ها برای کنترل یبوست از طریق رژیم غذایی و به این معناست که افرادی که مشکل یبوست دارند، اکنون می‌توانند به توصیه‌های به‌روز و علمی برای بهبود علائم، سلامت و کیفیت زندگی خود دسترسی داشته باشند.

انجمن تغذیه‌ بریتانیا (BDA) که تامین مالی این پروژه را بر عهده داشته، اعلام کرده این راهنما منبعی عالی برای متخصصان تغذیه، پزشکان و پرستاران و مبتنی بر «رویکردی علمی‌تر و مبتنی بر تغذیه» در کنترل یبوست مزمن است.

نتایج این پژوهش و دستورالعمل جدید در «مجله تغذیه و رژیم غذایی انسان» (‌Journal of Human Nutrition & Dietetics‌) منتشر شده است.