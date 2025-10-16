تعویض فیلتر روغن در هر بار تعویض روغن یکی از مهم‌ترین اصول نگهداری خودرو است. بعضی از رانندگان فیلتر روغن را یک‌بار در میان عوض می‌کنند و این کار باعث کاهش کیفیت تصفیه و آسیب به موتور می‌شود. در این مقاله بررسی می‌کنیم چرا باید فیلتر روغن را هم‌زمان با روغن موتور تعویض کنید.

اهمیت تعویض فیلتر روغن در هر نوبت

فیلتر روغن وظیفه دارد ناخالصی‌ها، ذرات فلزی و آلودگی‌های داخل روغن موتور را جذب کند تا موتور خودرو تمیز و روان کار کند. وقتی فیلتر روغن کثیف یا اشباع شود، دیگر نمی‌تواند تصفیه را به‌درستی انجام دهد و در نتیجه آلودگی‌ها دوباره به موتور برمی‌گردند.

اگر شما فیلتر روغن را یک‌بار در میان تعویض کنید، در واقع فیلتر قدیمی را مجبور می‌کنید با ظرفیت پرشده، دوباره کار کند. نتیجه؟ کاهش راندمان موتور و افزایش احتمال ساییدگی قطعات داخلی.

عوارض تعویض نکردن فیلتر روغن در هر نوبت

۱. کاهش کیفیت روغن موتور

حتی روغن تازه اگر از فیلتر کثیف عبور کند، خیلی زود آلوده می‌شود و خاصیت روان‌کنندگی خود را از دست می‌دهد.

۲. افزایش استهلاک موتور

وجود ذرات فلزی و آلودگی در روغن می‌تواند باعث ساییدگی و خرابی یاتاقان‌ها، پیستون و میل‌لنگ شود.

۳. افزایش دمای موتور

روغن آلوده نمی‌تواند حرارت را به‌درستی منتقل کند و باعث بالا رفتن دمای موتور و فشار بیش از حد می‌شود.

۴. افزایش مصرف سوخت

موتور آلوده و تحت فشار عملکرد مناسبی ندارد و مصرف بنزین افزایش می‌یابد.

فیلتر روغن بی‌کیفیت چه ضرری دارد؟

برخی رانندگان علاوه بر تعویض نکردن فیلتر در هر نوبت، از فیلترهای ارزان و بی‌کیفیت استفاده می‌کنند. این فیلترها توانایی جذب ذرات ریز را ندارند و به‌مرور مسیر عبور روغن را مسدود می‌کنند. نتیجه این کار ممکن است حتی سوختن موتور یا کاهش شدید عمر آن باشد.

همیشه از فیلترهای برند معتبر استفاده کنید و مطمئن شوید که با نوع موتور خودروی شما سازگار است.

بهترین زمان برای تعویض فیلتر روغن

کارشناسان خودرو توصیه می‌کنند فیلتر روغن را در هر نوبت تعویض روغن (معمولاً هر ۵ تا ۱۰ هزار کیلومتر، بسته به نوع خودرو و روغن) عوض کنید.

اگر از خودرو در شرایط سخت، ترافیک سنگین یا مسیرهای کوهستانی استفاده می‌کنید، بهتر است این بازه را کوتاه‌تر کنید.

جمع‌بندی

تعویض نکردن فیلتر روغن در هر بار تعویض روغن موتور یکی از اشتباهات رایج بین رانندگان است که باعث افزایش استهلاک، کاهش عمر موتور و بالا رفتن هزینه تعمیرات می‌شود.

برای حفظ سلامت خودرو، همیشه فیلتر روغن را هم‌زمان با تعویض روغن عوض کرده و از فیلترهای باکیفیت استفاده کنید. این کار ساده، هزینه‌های سنگین تعمیر موتور را در آینده کاهش می‌دهد.

سؤالات متداول درباره تعویض فیلتر روغن خودرو

۱. آیا لازم است فیلتر روغن را در هر بار تعویض روغن عوض کنیم؟

بله، توصیه می‌شود در هر نوبت تعویض روغن، فیلتر روغن هم تعویض شود. اگر این کار انجام نشود، فیلتر قدیمی باعث آلوده شدن روغن تازه شده و به موتور آسیب می‌زند.

۲. اگر فیلتر روغن را عوض نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

تعویض نکردن فیلتر روغن باعث گرفتگی مسیر روغن، افزایش استهلاک قطعات موتور، بالا رفتن حرارت موتور و کاهش عمر موتور می‌شود. در درازمدت ممکن است حتی منجر به سوختن موتور شود.

۳. هر چند وقت یک بار باید فیلتر روغن را تعویض کنیم؟

به‌طور معمول، هر ۵ تا ۱۰ هزار کیلومتر یا هم‌زمان با تعویض روغن، باید فیلتر روغن هم عوض شود. در شرایط رانندگی سخت یا ترافیک زیاد، بهتر است زودتر از این بازه اقدام کنید.

۴. آیا استفاده از فیلتر روغن ارزان و متفرقه مشکلی دارد؟

بله، فیلترهای ارزان و بی‌کیفیت نمی‌توانند ذرات ریز را فیلتر کنند و باعث ورود آلودگی به موتور می‌شوند. همیشه از فیلترهای اصلی یا برند معتبر مخصوص نوع خودروی خود استفاده کنید.

۵. از کجا بفهمیم فیلتر روغن نیاز به تعویض دارد؟

نشانه‌هایی مانند کاهش فشار روغن، افزایش صدای موتور، روشن شدن چراغ چک روغن یا تغییر رنگ سریع روغن جدید می‌تواند نشانه گرفتگی یا خرابی فیلتر روغن باشد. در این شرایط باید فیلتر فوراً تعویض شود.