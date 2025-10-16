خبرنگاران معترض آمریکایی با تحویل کارتهای خود پنتاگون را ترک کردند
خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» گزارش داد که دهها خبرنگار در اعتراض به مقررات جدیدی که بر نحوه فعالیت رسانهای در وزارت جنگ آمریکا وضع شده است، کارتهای دسترسی خود را تحویل داده و ساختمان پنتاگون را ترک کردند.
دهها خبرنگار روز گذشته (چهارشنبه) به وقت محلی کارتهای دسترسی خود را تحویل داده و ساختمان پنتاگون را ترک کردند، چراکه با محدودیتهایی که دولت آمریکا بر کارشان اعمال کرده، موافق نبودند.
این اقدام، خبرنگاران حوزه نظامی ایالات متحده را بیش از پیش از کانون قدرت دور کرد. مقامات آمریکایی مقررات جدید را اقدامی «عقلانی» توصیف کردند که به گفته آنها با هدف کنترل رسانهای «بسیار اخلالگر» تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، رسانههای خبری آمریکا تقریباً بهطور یکپارچه مقررات جدیدی را که از سوی پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده وضع شده بود، رد کردند.
طبق این مقررات، خبرنگاران در صورت تلاش برای گزارش هرگونه اطلاعات، چه اطلاعات طبقهبندیشده و چه غیرطبقهبندیشده که انتشار آن از سوی هگست تایید نشده باشد، در معرض اخراج قرار میگرفتند.
پیش از این نیز گزارش شده بود که بیش از ۱۰ رسانه بزرگ آمریکایی، از جمله «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» اعلام کردند که حاضر به امضای توافقنامه جدید پنتاگون نیستند؛ توافقنامهای که میتواند آزادی خبرنگاران در جمعآوری و انتشار اخبار غیررسمی را محدود کند.
وزارت جنگ آمریکا قوانین جدیدی را برای خبرنگارانی که قصد گزارش از فعالیتهای این نهاد را دارند، اعلام کرده است. براساس این قوانین، خبرنگاران موظف به امضای تعهدی برای رعایت مقررات پنتاگون هستند تا بتوانند کارت مطبوعاتی خود را حفظ کنند.
اگرچه این وزارتخانه در روزهای اخیر برخی محدودیتها را کاهش داده، اما تهدید کرده است که در صورت امضا نشدن این قرارداد، دسترسی خبرنگاران به پنتاگون ممکن است لغو شود.
پیت هگست روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: دسترسی به پنتاگون یک امتیاز است، نه یک حق و به رسانههایی که حاضر به امضا نیستند با یک ایموجی خداحافظی پاسخ میدهیم.
گروههای مدافع آزادی مطبوعات، از جمله انجمن مطبوعات پنتاگون، این محدودیتها را «غیرموجه و احتمالا خلاف قانون اساسی» دانستهاند.