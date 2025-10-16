آمار مرگ و میر سوانح رانندگی در فنلاند به صفر رسید

برنامه چهار بندی برای نجات جان مردم

برنامه فنلاند برای نجات جان مردم بر چهار اصل بنا نهاده شده است. یکی از آنها محدودیت سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در نیم بیشتر خیابان‌های هلسینکی است. این تدبیر از سال 2021 اتخاذ شد و به تدریج به تمام خیابان‌هایی که مدرسه‌ای در آنها قرار داشت، گسترده شد.

رونی اوتریانن (Roni Utriainen) مهندس ترافیک شهری به روزنامه «زاگ دیلی» گفت: اعمال محدودیت‌های سرعت یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت هلسینکی (در این برنامه) محسوب می‌شود.

اساس بعدی این برنامه، بازبینی کامل خیابان‌ها بود: جاده‌های باریک‌تر، تقاطع‌های امن‌تر، گذرگاه‌های عابر پیاده مرتفع‌تر، روشنایی بهتر و اختصاص خطوط دوچرخه‌سواری جداگانه. همه چیز طوری طراحی شده است که سرعت بیش از حد را غیرممکن کرده و از عابران آسیب‌پذیر خیابان محافظت کند.

رونی اوتریاینن همچنین در ادامه تشریح برنامه، کاهش تصادفات جدی را به شبکه حمل و نقل عمومی عالی هلسینکی مرتبط دانست که استفاده از خودرو را به شکل داوطلبانه در میان شهروندان کاهش می‌دهد. این شبکه با نرخ رضایت ۹۰ درصدی در بین ساکنان، جایگزینی برای استفاده از خودروهای شخصی ارائه می‌دهد.

اصل آخر این طرح اجرای قانون است. اجرای قانون راهنمایی و رانندگی با دوربین‌ها و سرعت‌سنج‌های بیشتر تشدید شده است. اما نظام جریمه فنلاندی ویژگی واقعاً منحصر به فردی دارد. است فنلاندی در سیستم جریمه‌های مرتبط با درآمد آن نهفته است: یک جریمه جزئی در مورد سرعت برای هر نفر ۱۴۰ تا ۲۰۰ یورو است اما تخلفات جدی‌تر در نظام «جریمه روزانه» بر درآمد خالص ماهانه مبتنی است.

رادیوی فرانسوی «فرانس انفو» در گزارشی در این باره اعلام کرد که مبالغ این جریمه می‌توانند به سطوح غیرقابل باور برسند: تا ۱۱۹ هزار یورو برای یک مدیر ارشد یا ۱۹هزار و ۵۰۰ یورو برای یک فرد مرفه.

اهمیت مدنیت جمعی

به گزارش لو فیگارو، این مدل تنها مدل موفق نیست؛ فنلاند یکی از کشورهای اروپای شمالی است که آمار مرگ و میر در سوانح رانندگی در آنها بالا نیست.

بنابر گزارش کمیسیون اروپا از نرخ مرگ و میر در سوانح رانندگی در سال 2024، نروژ با آمار 16 مورد در یک میلیون جمعیت، سوئد با 20 مورد، دانمارک 24 و فنلاند با 31 مورد در برنامه‌های خود موفق‌تر از سایر کشورهای اروپایی بوده‌اند. این رقم در سال 2024 برای فرانسه 48 مورد عنوان شده بود.

در همین راستا اتحادیه اروپا در تلاش است تا آمار کشورهای شمال اروپا را به یک معیار تبدیل و اقدامات این کشورها را در سایر کشورها اجرا و عملی کند. اقدامات بر چهار حوزه اولویت‌دار متمرکز است: ایمن‌تر کردن زیرساخت‌ها و وسایل نقلیه، مبارزه با علل اصلی تصادفات مرگبار (سرعت، الکل، مواد مخدر، حواس‌پرتی، نبستن کمربند ایمنی) و بهبود مراقبت‌های پس از تصادف.

رادیو فرانس انفو در گزارش خود تاکید کرد که در مورد هلسینکی فراتر از همه ابزارها مساله «مدنیت جمعی» مطرح است که بر اساس آن همه چیز برای محافظت از کاربران وسایل نقلیه و کاهش خطر در تمام سطوح - مالی، اجتماعی و عملی - طراحی شده است.

این گزارش حاکی است: فضای عمومی آرامی بر خیابان‌های پایتخت فنلاند حاکم است: بدون تنش، بدون بوق‌های بی‌موقع، همزیستی هماهنگ بین شیوه‌های حمل و نقل نرم و موتوری.