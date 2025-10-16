چگونه یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
افرادی که به دنبال جداسازی یارانه خود از خانواده هستند باید در سامانه مدنظر درخواست خود را ثبت کنند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، یارانه نقدی خانوارهایی که سرانه درآمدشان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، حذف خواهد شد. در اجرای این طرح، پیشبینی میشود حدود یک میلیون خانوار در دهکهای پردرآمد (۸ تا ۱۰) مشمول حذف این یارانه شوند.
به گفته برخی مسئولان، معیار اصلی برای حذف یارانه از مرداد ۱۴۰۴، درآمد خانوار پس از کسر هزینه مسکن خواهد بود. این رویکرد، بخش مهمی از منابعی که تاکنون به خانوارهای پردرآمد پرداخت میشد را به سمت دهکهای پایینتر هدایت خواهد کرد.
خانوارهایی که مشمول حذف یارانه نقدی ۱۴۰۴ میشوند، پیامکی با این مضمون دریافت خواهند کرد: «بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخصهای بانکی و دارایی، سرانه درآمد خانوار شما بیش از ۱۰ میلیون تومان است؛ بنابراین واجد شرایط دریافت یارانه نیستید.»
در همین راستا، بسیاری از خانوارها اعلام کردهاند که در صورت تمایل به جداسازی یارانه فرزند بالای ۱۸ سال خود، چه اقداماتی باید انجام دهند. طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار به دلیل وسع اقتصادی، میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان و سپس ورود به سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور، درخواست خود را ثبت کنند.
پس از طی مراحل بررسی و تأیید یا رد وسع اقتصادی عضو مورد نظر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نتیجه درخواست توسط سازمان ثبت احوال کشور به سرپرست خانوار پیامک خواهد شد. در صورت تأیید درخواست، سازمان ثبت احوال به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام میکند؛ در نتیجه، برای فرد جدید خانوار تکنفره ایجاد شده و اگر این فرد جدید در آزمون وسع مشمول دریافت یارانه باشد، یارانه او به حسابی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام شده، واریز خواهد شد.