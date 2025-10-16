خبرگزاری کار ایران
«رویای یک دونده ۱» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«خاتم شیراز» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تا سکوی قهرمانی» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«پنگوئن ببری» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«عصر یخبندان: دوره برخورد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«نوک طلا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بیگانه - میثاق» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«صلح با زندگی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«شاهدا» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«طلا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«عقرب» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«نفوذی» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«بازگشت سینگهام» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«نقطه بازیابی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«کیمیا» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«خرس در کوهستان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

