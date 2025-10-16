۱۶ اکتبر روز جهانی ستون فقرات است

روز جهانی ستون فقرات؛ ستون زندگی را دریابیم

هر سال در ۱۶ اکتبر، جهان به مناسبت روز جهانی ستون فقرات (World Spine Day) گرد هم می‌آید تا درباره اهمیت سلامت ستون فقرات، پیشگیری از اختلالات مرتبط با آن، و نقش سبک زندگی در کاهش دردهای مزمن آگاهی‌بخشی کند. این روز توسط فدراسیون جهانی کایروپراکتیک سازماندهی می‌شود و بزرگ‌ترین کمپین عمومی سلامت ستون فقرات در جهان به شمار می‌رود.

چرا ستون فقرات مهم است؟

ستون فقرات، محور مرکزی بدن انسان است و نقش حیاتی در حرکت، تعادل، و محافظت از نخاع دارد. اما:

بیش از یک میلیارد نفر در جهان از دردهای ستون فقرات رنج می‌برند.

کمردرد یکی از شایع‌ترین دلایل ناتوانی در تمام سنین است.

سبک زندگی کم‌تحرک، وضعیت نامناسب نشستن، و استرس‌های فیزیکی از عوامل اصلی آسیب‌های ستون فقرات هستند.

اهداف روز جهانی ستون فقرات

افزایش آگاهی عمومی درباره پیشگیری و درمان اختلالات ستون فقرات

تشویق به فعالیت بدنی منظم و حفظ وضعیت بدنی صحیح

تقویت همکاری میان متخصصان سلامت، سازمان‌ها و جوامع

کاهش بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از دردهای مزمن ستون فقرات

چگونه از ستون فقرات خود مراقبت کنیم؟

وضعیت نشستن و ایستادن را اصلاح کنیم؛ صاف بنشینیم، شانه‌ها را رها کنیم.

ورزش‌های کششی و تقویتی انجام دهیم؛ یوگا، پیلاتس، و پیاده‌روی مفیدند.

از بلند کردن اجسام سنگین با روش نادرست پرهیز کنیم.

در محیط کار از صندلی و میز ارگونومیک استفاده کنیم.

در صورت درد مزمن، به متخصص مراجعه کنیم؛ خوددرمانی خطرناک است.

شعارهای جهانی و مشارکت اجتماعی

هر سال، روز جهانی ستون فقرات با شعاری خاص برگزار می‌شود؛ مانند «Straighten Up and Move» یا «Back2Back». این شعارها مردم را به حرکت، آگاهی و مراقبت از ستون فقرات دعوت می‌کنند. سازمان‌ها، مدارس، کلینیک‌ها و جوامع محلی با برگزاری کارگاه‌ها، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های ورزشی در این روز مشارکت می‌کنند.

انتهای پیام/