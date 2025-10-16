۱۶ اکتبر روز دیکشنری یا روز فرهنگ لغت است
۱۶ اکتبر به عنوان روز دیکشنری، فرصتی برای بزرگداشت میراث واژگان و نقش فرهنگلغت در توسعه زبان و اندیشه است. این روز به یاد نوآوران عرصه لغتنامهنویسی و اهمیت واژهها در ارتباط انسانی گرامی داشته میشود.
روز دیکشنری؛ جشن واژهها و حافظان زبان
هر سال در ۱۶ اکتبر، علاقهمندان به زبان، ادبیات و آموزش، روزی خاص را گرامی میدارند: روز دیکشنری (Dictionary Day). این مناسبت به افتخار تولد نواه وبستر، لغتنامهنویس برجسته آمریکایی، برگزار میشود؛ کسی که در قرن نوزدهم با تدوین فرهنگلغت جامع انگلیسی، تأثیر عمیقی بر استانداردسازی زبان و آموزش گذاشت.
چرا دیکشنری مهم است؟
فرهنگلغتها فقط مجموعهای از واژهها نیستند؛ بلکه:
آینهای از فرهنگ و تاریخ هستند. هر واژه، داستانی از تحولات اجتماعی، علمی یا ادبی را در خود دارد.
ابزار یادگیری و ارتباط محسوب میشوند. برای زبانآموزان، نویسندگان، مترجمان و دانشآموزان، دیکشنری پلی است میان معنا و بیان.
حافظان تنوع زبانی هستند. دیکشنریها با ثبت واژههای محلی، اصطلاحات عامیانه و زبانهای در حال انقراض، به حفظ میراث زبانی کمک میکنند.
نواه وبستر؛ پدر دیکشنری آمریکایی
نواه وبستر در ۱۶ اکتبر ۱۷۵۸ متولد شد. او معتقد بود که زبان باید بازتابی از هویت ملی باشد. فرهنگلغت او که در سال ۱۸۲۸ منتشر شد، نه تنها واژهها را تعریف کرد، بلکه تلفظ، ریشهشناسی و کاربرد آنها را نیز توضیح داد. نسخههای امروزی Webster’s Dictionary همچنان از معتبرترین منابع زبان انگلیسیاند.