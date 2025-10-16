خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1700698
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:پنجشنبه ۲۴ مهر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

26,500

بالاترین قیمت روز

26,600

پایین ترین قیمت روز

26,400

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

26,200

زمان ثبت آخرین نرخ

۲۴ مهر

نرخ روز گذشته

26,000

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.77

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

200
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
