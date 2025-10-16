خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۴ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۴ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,302

دلار (بازار آزاد)

1,112,000

یورو (صرافی بانک ملی)

841,884

یورو (بازار آزاد)

1,275,300

درهم امارات

298,380

پوند انگلیس

1,467,400

لیر ترکیه

26,200

فرانک سوئیس

1,374,400

یوان چین

153,800

ین ژاپن

724,720

وون کره جنوبی

770

دلار کانادا

780,900

دلار استرالیا

713,800

دلار نیوزیلند

626,700

دلار سنگاپور

845,700

روپیه هند

12,470

روپیه پاکستان

3,902

دینار عراق

818

پوند سوریه

84

افغانی

16,710

کرون دانمارک

170,700

کرون سوئد

115,700

کرون نروژ

108,600

ریال عربستان

292,540

ریال قطر

290,100

ریال عمان

2,846,500

دینار کویت

3,582,500

دینار بحرین

2,906,900

رینگیت مالزی

259,500

بات تایلند

33,640

دلار هنگ کنگ

140,900

روبل روسیه

14,230

منات آذربایجان

646,500

درام ارمنستان

2,860

لاری گرجستان

404,100

سوم قرقیزستان

12,530

سامانی تاجیکستان

120,200

منات ترکمنستان

313,100
انتهای پیام/
