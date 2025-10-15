هلدینگ شیمج‌کو با ارائه راهکارها و محصولات جامع سلامتی در سطوح فردی، اجتماعی، صنایع و کسب‌وکارها از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در نمایشگاه ایران پلکس ۲۰۲۵ حضور دارد.

هلدینگ شیمج‌کو به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در ارائه راهکارهای جامع سلامت در ابعاد فردی، اجتماعی، صنعتی و سازمانی با حضوری پرقدرت همراه با زیرمجموعه‌های خود در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، ایران پلکس (۲۰۲۵)، حضور پیدا خواهد کرد.

شیمج‌کو؛ سالم‌تر، غنی‌تر

شیمج‌کو و زیر مجموعه‌های آن با چند دهه حضور مؤثر در عرصه سلامت به نمادی از یکپارچگی دانش، فناوری و نوآوری در کشور بدل شده است. این مجموعه با نگاهی آینده‌نگر و رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و ارائه خدماتی جامع بر اساس نیاز بازار، سلامت را نه تنها در جسم بلکه در تمامی ابعاد روانی، محیطی و اجتماعی دنبال می‌کند.

این هلدینگ تحت مدیریت دکتر شیرین ولی زاده که یکی از مدیران برجسته و اندیشمند حوزه سلامت و روان‌شناسی است و با تلفیق تجربه ارزشمند مدیریتی و دانش تخصصی روان‌شناسی توانسته است ساختاری منسجم و پویا خلق کند که در آن دانش علمی، تولید صنعتی و راهکارهای انسانی در هم آمیخته شده‌اند.

هلدینگ شیمج‌کو با هم‌افزایی سه زیرمجموعه تخصصی خود، دانادی، زندگی شیرین و تالیا فارمد، زنجیره‌ای کامل از سلامت جسم، روان و محیط کار را به صورت هم‌زمان و یکپارچه مدیریت می‌کند و در مسیر تحقق چشم‌انداز خود برای ساخت آینده‌ای سالم‌تر و غنی‌تر گام برمی‌دارد.

زندگی شیرین؛ رشد فردا، تعامل امروز

در امتداد مأموریت هلدینگ شیمج‌کو در گسترش جامع سلامت، مرکز روان‌شناسی زندگی شیرین با هدف ارتقای سلامت روان، رشد فردی و شکوفایی سرمایه انسانی سازمان‌ها تأسیس شده است. این مرکز با تکیه بر علم روان‌شناسی کاربردی و استفاده از ارزیابی‌های علمی و تکیه بر شواهد، مشاوره‌های تخصصی، آزمون‌های دقیق و ابزارهای نوین، بستری حرفه‌ای را برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی فراهم کرده است.

خدمات زندگی شیرین شامل مواردی از جمله مشاوره فردی، خانوادگی و سازمانی، مدیریت استرس و تعارضات شغلی، توسعه مهارت‌های ارتباطی و رهبری، ارزیابی شایستگی‌های شغلی و طراحی مسیر رشد کارکنان است. این مرکز بر آن است تا با آموزش مستمر، ارزیابی‌های آنلاین، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های توسعه منابع انسانی، سازمان‌ها را در ساخت فرهنگی سالم، کارآمد و بهره‌ور همراهی کند. زندگی شیرین تجلی نگرشی نوین به سلامت روان در مسیر ساخت جامعه‌ای متعادل، توانمند و شاداب است.

تالیا فارمد؛ درخشش سلامتی

شیمج‌کو در مسیر تحقق چشم‌انداز سلامت فراگیر، با تأسیس شرکت تالیا فارمد گام در حوزه تولید داروهای انسانی، دامپزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی نهاده است.

شرکت تالیا فارمد با راهبری مهندس محمد ولی زاده به عنوان مدیرعامل و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، کنترل کیفی دقیق و تیمی از متخصصان توانمند، سلامت را از آزمایشگاه تا زندگی روزمره گسترش داده و به نماد نوآوری و اطمینان در صنعت داروسازی بدل شده است. محصولات این شرکت شامل طیف گسترده‌ای از داروهای قلبی عروقی، تنفسی، پوستی، گوارشی، هورمونی، مکمل‌های دارویی و غذایی، داروهای گیاهی و محصولات آرایشی و بهداشتی است که همگی با هدف ارتقای کیفیت زندگی جامعه طراحی شده‌اند.

دانادی؛ از دانه تا خانه

به عنوان بازوی تولیدی و تغذیه‌ای هلدینگ، شرکت دانادی با تکیه بر سه اصل کلیدی کیفیت، فناوری نوین و تعهد به مشتری یکی از ستون‌های اصلی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور است. این شرکت با دارا بودن تیمی از متخصصین مجرب از جمله مهندس مجتبی ثنایی، با تولید و عرضه گستره‌ای از محصولات شامل خوراک کامل (Complete Feed)، مکمل‌های معدنی و ویتامینه (Premixes & Supplements)، کنسانتره (Concentrates) و افزودنی‌های خوراک (Feed Additives) نیازهای زنجیره تولید دام، طیور و آبزیان را پاسخ می‌دهد. دانادی علاوه بر تولید، با ارائه خدمات مشاوره تخصصی، تنظیم جیره اختصاصی، پایش تغذیه‌ای و آموزش علمی به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی فعالان این صنعت کمک می‌کند.

شیمج‌کو در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته ایران پلکس (۲۰۲۵) با نگاهی جامع به تمامی ابعاد حوزه سلامت، محصولات، دستاوردها و نوآوری‌های خود را به نمایش می‌گذارد و گامی دیگر در مسیر تحقق دنیایی سالم‌تر و غنی‌تر برمی‌دارد.

از متخصصان، فعالان صنعت و علاقه‌مندان حوزه دام و سلامت کشور دعوت می‌شود از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن ۳۵ نمایشگاه بین‌المللی تهران از غرفه هلدینگ شیمج‌کو بازدید کرده و با چشم‌انداز نوین این مجموعه در مسیر خلق آینده‌ای دنیای سلامت آشنا شوند.

