دمنوش آویشن بخورید؛ سرما نخورید
دمنوش آویشن یکی از درمانهای طبیعی و پرطرفدار در فصلهای سرد سال است که به دلیل خواص ضدباکتریایی و ضدویروسی خود، میتواند به پیشگیری از سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی کمک کند.
این دمنوش با دارا بودن ترکیبات فعالی مانند تیمول و کارواکرول، به تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب گلو و تسکین سرفه کمک میکند.
همچنین مصرف منظم آن میتواند در تسکین دردهای قاعدگی، بهبود گوارش، رفع نفخ و کاهش دردهای عضلانی و مفصلی مؤثر باشد.
آویشن علاوه بر اینکه یک نوشیدنی آرامبخش محسوب میشود، به پاکسازی مجاری تنفسی و کاهش احتقان ریه نیز یاری میرساند.
نوشیدن یک فنجان دمنوش آویشن در روزهای سرد پاییز و زمستان، راهی طبیعی برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای فصلی است.