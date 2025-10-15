دمنوش آویشن بخورید؛ سرما نخورید

این دمنوش با دارا بودن ترکیبات فعالی مانند تیمول و کارواکرول، به تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب گلو و تسکین سرفه کمک می‌کند.

همچنین مصرف منظم آن می‌تواند در تسکین دردهای قاعدگی، بهبود گوارش، رفع نفخ و کاهش دردهای عضلانی و مفصلی مؤثر باشد.

آویشن علاوه بر این‌که یک نوشیدنی آرام‌بخش محسوب می‌شود، به پاکسازی مجاری تنفسی و کاهش احتقان ریه نیز یاری می‌رساند.

نوشیدن یک فنجان دمنوش آویشن در روزهای سرد پاییز و زمستان، راهی طبیعی برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های فصلی است.

