سود ۱۰۰ میلیارد تومانی لبوبو فروشان تقلبی در ایران

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بازار عروسک‌های لفوفو (مدل تقلبی عروسک لبوبو) در ایران به حدود حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.این برآورد بر اساس بررسی قیمت نسخه‌های مختلف عروسک‌های کپی‌شده از برندهای خارجی، داده‌های فروش شرکت‌های منطقه‌ای و تحلیل بازار داخلی انجام شده است.

بر اساس اسناد مالی شرکت «پاپ‌مارت» که فروش کل خود در غرب آسیا را کمتر از یک میلیون واحد اعلام کرده، تخمین زده می‌شود حدود ۲۰۰ هزار واحد از این عروسک‌ها در بازار ایران گردش دارد.میانگین قیمت این محصولات برای نمونه‌های باکیفیت حدود ۸۰۰ هزار تومان و برای نسخه‌های تقلبی حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

با احتساب نرخ میانگین ۱۰۰ هزار تومان برای هر دلار، ارزش این بازار تقریباً یک میلیون دلار برآورد می‌شود.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بخش عمده بازار در اختیار تولیدکنندگان اصلی نیست، بلکه در دست عرضه‌کنندگان محصولات کپی و تقلبی قرار دارد؛ موضوعی که از نشت سرمایه فرهنگی و اقتصادی از اقتصاد خلاق کشور حکایت دارد.

