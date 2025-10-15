خبرگزاری کار ایران
برخورد خشونت آمیز ماموران فدرال با ساکنان شیکاگو+فیلم

ماموران فدرال روز سه‌شنبه به سمت ساکنان شیکاگو و بیش از دوازده افسر پلیس گاز اشک‌آور شلیک کردند که جدیدترین درگیری در سومین شهر بزرگ آمریکا به حساب می‌آید.

شاهدان گفتند که این درگیری صبح سه‌شنبه آغاز شد و پس از آن اتفاق افتاد که ماموران فدرال در حال تعقیب یک خودرو در محله‌ای کارگری و عمدتا لاتین تبار در جنوب شهر دیده شدند. اداره پلیس شیکاگو اعلام کرد که خودروی شاسی‌بلند ماموران فدرال، با خودرویی که تعقیب می‌کردند برخورد کرد و آن خودرو به وسیله نقلیه دیگری خورد.

پس از تصادف، ده‌ها مامور مهاجرت دیگر با ماسک از راه رسیدند و ساکنان از خانه‌های خود بیرون آمدند، در خیابان‌ها و پیاده‌روها جمع شدند، به سمت ماموران اشیایی را پرتاب کردند و شعارهایی علیه آنها سر دادند.

منبع تسنیم
